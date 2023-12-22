Подоляк заявил о планах лишать украинцев за границей ВНЖ для возвращения на родину

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об идее лишать украинских мужчин, покинувших страну, лишать пособий и вида на жительство для того, чтобы они возвращались на родину.
По его словам, власти имеют право уравнять всех граждан Украины. Однако решение такого вопроса должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны и других министерств.
Он добавил, что идея начать призывать украинских мужчин из-за границы, которую предложил министр обороны рустам Умеров, является совершенно правильной. По его словам, одни украинцы должны защищать родину, а другие ждут за границей, пока все закончится, чтобы потом вернуться и, как ни в чем не бывало, строить страну.
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«Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, может ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь. Это идеи», - пояснил Подоляк.
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Элина Позднякова