Госсекретарь США опроверг публикацию о возможности снятия санкций с «Северного потока — 2»

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Госсекретарь США Марко Рубио опроверг слухи о возможном снятии санкций с «Северного потока 2», о чем ранее писала газета Politico, сообщает ТАСС. Он назвал информацию ложной и обвинил издание в журналистской халатности. Никаких переговоров по этому вопросу не ведется.
«Это однозначно ложно. Ни Стив Уиткофф, ни я не вели никаких переговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной. Это журналистская халатность. Если у Politico есть хоть капля честности, то они полностью отзовут этот вымысел», — заявил Рубио на своей странице в соцсети X.Politico ранее утверждала, что в Белом доме обсуждают отмену санкций на газопровод и другие российские активы в Европе в рамках сделки по Украине, ссылаясь на неназванные источники. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, по данным издания, выступает за снятие санкций, тогда как Рубио и министр внутренних дел Дуг Бергам против.
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