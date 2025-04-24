Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о российских территориях, назвав их абсурдными. Об этом она заявила в интервью телеканалу ТВЦ.
Захарова отметила, что высказывания польского министра о необходимости России «беспокоиться об удержании Владивостока» лишены логики и напоминают внутренний диалог, где оппонент вымышлен. Она также подчеркнула, что Сикорскому как представителю страны НАТО стоило бы сосредоточиться на актуальных проблемах альянса. Среди них — споры о статусе Гренландии, нарушения прав человека в Прибалтике и экономический кризис в Германии.
Собеседник из Белого дома подчеркнул, что данный вопрос является крайне напряжённым в переговорах между Украиной и США.
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«Без польского МИДа в этих вопросах натовцы не разберутся. Как решит все проблемы НАТО, сразу пусть берется за ЕС», — с иронией указала Захарова.23 апреля сообщалось, что США разгневались из-за отказа Украины признать Крым российским. Отмечается, что Киев отказывается принимать предложение о передаче территорий России и выражает желание сначала обсудить полное прекращение огня, а другие вопросы – потом.
Собеседник из Белого дома подчеркнул, что данный вопрос является крайне напряжённым в переговорах между Украиной и США.
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Мария Моисеева