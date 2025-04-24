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Захарова раскритиковала слова главы МИД Польши о территориях России

Захарова сравнила слова главы МИД Польши о территориях РФ с абсурдными тезисами
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о российских территориях, назвав их абсурдными. Об этом она заявила в интервью телеканалу ТВЦ.
Захарова отметила, что высказывания польского министра о необходимости России «беспокоиться об удержании Владивостока» лишены логики и напоминают внутренний диалог, где оппонент вымышлен. Она также подчеркнула, что Сикорскому как представителю страны НАТО стоило бы сосредоточиться на актуальных проблемах альянса. Среди них — споры о статусе Гренландии, нарушения прав человека в Прибалтике и экономический кризис в Германии.

«Без польского МИДа в этих вопросах натовцы не разберутся. Как решит все проблемы НАТО, сразу пусть берется за ЕС», — с иронией указала Захарова.
23 апреля сообщалось, что США разгневались из-за отказа Украины признать Крым российским. Отмечается, что Киев отказывается принимать предложение о передаче территорий России и выражает желание сначала обсудить полное прекращение огня, а другие вопросы – потом.

Собеседник из Белого дома подчеркнул, что данный вопрос является крайне напряжённым в переговорах между Украиной и США.

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В Белом доме подняли вопрос о снятии санкций с «Северного потока — 2»
Politico: в США обсуждают возможное снятие санкций с «Северного потока — 2»
24 апреля 2025, 04:50

Фото: iStock/DesignRage

Администрация США рассматривает возможность отмены санкций против газопровода «Северный поток — 2», что стало бы резким изменением внешнеполитического курса. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Согласно изданию, ключевым сторонником смягчения позиции выступает спецпосланник президента Стивен Уиткофф, тогда как госсекретарь Марко Рубио и министр внутренних дел Дуглас Бергам выступают против. Решение может затронуть и другие российские активы в Европе.

В конце марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что тема газопровода обсуждается в диалоге с Вашингтоном.

Напомним, санкции против компаний, участвовавших в строительстве газопровода, были введены при Дональде Трампе в 2017–2021 годах.

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Спецпредставитель Трампа летит в Россию для встречи с Путиным
Спецпредставитель Трампа Уиткофф летит в Россию для встречи с Путиным в пятницу
23 апреля 2025, 20:44

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прямо в эти минуты летит в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Предполагается, что уже в эту пятницу он снова встретится с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы, как ожидается, будет затронут вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский намеренно срывает сделку по мирному урегулированию. Американский лидер призвал политика либо заключить мир сейчас, либо в ближайшие годы он потеряет всю страну.

Также Трамп отметил, что подстрекательные заявления, к примеру, отказ Зеленского признать Крым российским, затрудняют урегулирование украинского конфликта. В настоящее время, по его словам, ситуация на Украине очень тяжёлая, а у Киева «нет козырей для игры».

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США разгневались из-за отказа Украины признать Крым российским
WP: отказ Украины от территориальных уступок вызвал гнев в США
23 апреля 2025, 15:00

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Отказ Украины от территориальных уступок вызвал гнев в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).
Отмечается, что Киев отказывается принимать предложение о передаче территорий России и выражает желание сначала обсудить полное прекращение огня, а другие вопросы – потом.

Собеседник из Белого дома подчеркнул, что данный вопрос является крайне напряжённым в переговорах между Украиной и США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль пока не комментирует детали переговоров с Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта, в том числе и вопрос гипотетического признания Штатами Крыма российской территорией. При этом он добавил, что это «возможный момент» в переговорном процессе.

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#белый дом
#украина
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Традиционный субботник в Московской области проведут 26 апреля
23 апреля 2025, 14:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковье 26 апреля присоединится к Всероссийскому субботнику. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.
«Очевидно, что субботники объединяют людей, объединяют коллективы. Это опять же добрая традиция», – сказал губернатор.
Как подчеркнул Воробьёв, очень важно, чтобы главы городских и муниципальных округов сопровождали этот процесс.
«В последнее время везде, где мы бываем, – в Воскресенске, Наро-Фоминске, в Истре и в Одинцове, абсолютное большинство городов радует глаз. Наводится чистота. Но, как известно, этот процесс безостановочный. Бросать это мы, конечно, не будем. Поэтому инвентарь, всё, что связано с мероприятиями, нужно обязательно предусмотреть», – добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что Всероссийский субботник 26 апреля пройдёт на более чем 740 территориях Подмосковья. Жители выйдут привести в порядок после зимы дворы и общественные территории.

Организаторы обеспечат все места проведения субботников инвентарём – граблями, мётлами, лопатами, тачками, перчатками и мешками для мусора. Ближайшие точки проведения уборки и выдачи инструментов жители могут найти на интерактивной карте.

Работы включают уборку территории от скопившегося за зиму мусора и прошлогодней листвы, высадку деревьев и кустарников, восстановление цветников. Особое внимание уделят приведению в порядок общественных пространств и мест массового отдыха. Субботники будут сопровождаться развлекательной программой.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#субботник
#уборка
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17-летний сын Кадырова занял пост секретаря Совета безопасности Чечни
Адам Кадыров стал секретарем Совета безопасности Чечни
23 апреля 2025, 13:49

Адам Кадыров (Фото: Инстаграм* @dustum)

17-летнего Адама Кадырова объявили секретарем Совета безопасности Чечни. Пост с упоминанием этого статуса сына главы региона Рамзана Кадырова появился в Teлеграм-канале ведомства.
Первая публикация, в которой Адама представляют секретарем Совета, появилась 21 апреля. В сообщении отмечалось, что по поручению сына главы региона его заместители Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов провели очередную рабочую встречу с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Ризваном Залаевым.

В то же время власти республики официально не сообщали о назначении Адама Кадырова на новую должность. При этом на сайте Совбеза Чеченской республики секретарем уже указан сын Рамзана Ахматовича.

До этого Адама Кадырова назначили куратором МВД республики. Ранее он также стал членом Арабского арбитражного суда.

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#пост
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