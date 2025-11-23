Трамп отказался от идеи сокращать финансирование Нью-Йорка

23 ноября 2025, 19:19

Встреча с новым мэром Нью-Йорка изменила позицию Трампа по финансированию

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп пересмотрел своё намерение сократить федеральное финансирование Нью-Йорка после встречи с избранным мэром мегаполиса Зохраном Мамдани. Об этом сообщил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в интервью CNN.