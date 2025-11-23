Достижения.рф

Трамп отказался от идеи сокращать финансирование Нью-Йорка

Встреча с новым мэром Нью-Йорка изменила позицию Трампа по финансированию
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп пересмотрел своё намерение сократить федеральное финансирование Нью-Йорка после встречи с избранным мэром мегаполиса Зохраном Мамдани. Об этом сообщил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в интервью CNN.



Он отметил, что позиция президента заметно смягчилась. По его словам, вместо жёстких мер Трамп теперь проявляет готовность выждать и оценить первые шаги нового градоначальника.

Хассет подчеркнул, что реакция президента внушает осторожный оптимизм — в Белом доме надеются, что Трамп действительно намерен сотрудничать с теми руководителями регионов, которые ставят во главу угла благополучие граждан и развитие городов.

Ещё недавно Трамп выступал за сокращение федеральных средств для Нью-Йорка на фоне резкой критики городских властей и бюджетной политики мегаполиса.

Однако встреча с Мамдани изменила тональность. По словам Хассета, сейчас «похоже, что президент больше не хочет» уменьшения финансирования города и готов строить рабочие отношения с новым мэром.

Софья Метелева

