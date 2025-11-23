Дуров согласился с теорией о причастности Франции к убийству Чарли Кирка

23 ноября 2025, 23:24

Дуров счел теорию о причастности Франции к убийству Кирка вполне правдоподобной

Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает теорию журналистки Кэндис Оуэнс о причастности Франции к смерти американского активиста Чарли Кирка вполне правдоподобной. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.





Чарли Кирк поддерживал политическую линию президента США Дональда Трампа. Его смертельно ранили 10 сентября во время массового мероприятия в Университете долины Юта.



По словам Дурова, он тщательно проанализировал все высказывания Чарли Кирка о Франции. Консервативный политик не раз критиковал эту страну. Основатель Telegram назвал Кирка смелым героем, который говорил правду — даже если эта правда подвергала его жизнь опасности.





«Чарли даже призывал ввести 300%-ные пошлины для Франции до тех пор, пока обвинения против меня не будут сняты», — напомнил Дуров.