Дуров согласился с теорией о причастности Франции к убийству Чарли Кирка
Дуров счел теорию о причастности Франции к убийству Кирка вполне правдоподобной
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает теорию журналистки Кэндис Оуэнс о причастности Франции к смерти американского активиста Чарли Кирка вполне правдоподобной. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.
Чарли Кирк поддерживал политическую линию президента США Дональда Трампа. Его смертельно ранили 10 сентября во время массового мероприятия в Университете долины Юта.
По словам Дурова, он тщательно проанализировал все высказывания Чарли Кирка о Франции. Консервативный политик не раз критиковал эту страну. Основатель Telegram назвал Кирка смелым героем, который говорил правду — даже если эта правда подвергала его жизнь опасности.
Трамп посмертно наградил консерватора Чарли Кирка
«Чарли даже призывал ввести 300%-ные пошлины для Франции до тех пор, пока обвинения против меня не будут сняты», — напомнил Дуров.Ранее журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что, по информации источника из властных кругов Франции, убийца Кирка проходил подготовку в тринадцатой бригаде французского легиона.
Оуэнс известна многим публикацией сенсационного расследования о семье Макрон. Так, например, в третьей части видео «Становясь Брижит» она поставила под вопрос кровную связь первой леди Франции с лидером страны Эмманюэлем Макроном.