«Забегали, как тараканы»: в Госдуме резко отреагировали на план Трампа по Украине
Журавлёв: европейские лидеры недовольны, потому что «теряют кормушку»
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал «Газете.Ru» публикацию нового мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и пояснил, почему документ вызвал раздражение у европейских лидеров.
По словам депутата, предложенный Трампом план вовсе не направлен на прекращение конфликта, а рассчитан на сохранение военной угрозы у границ России на долгие годы вперед.
Журавлёв уверен, что недовольство со стороны ЕС связано не с миром, а с финансовыми интересами — в Европе опасаются потерять доступ к многолетним денежным потокам, связанным с украинским кризисом.
«Европейцы забегали, как тараканы, в середину колонии которых попал яд. Грозят ведь прикрыть их кормушку, где политики из ЕС совместно с киевскими ворами успешно несколько лет пилили бюджетные деньги», — отметил он.Депутат подчеркнул, что Трамп привык действовать исключительно в собственных интересах и рассматривает Украину прежде всего как инструмент выгодной для США геополитической игры. Поэтому Россия должна относиться к плану максимально осторожно — использовать его лишь как отправную точку для возможных переговоров, но не принимать условия, которые европейские страны сейчас пытаются «навязать» Москве.