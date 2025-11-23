«Забегали, как тараканы»: в Госдуме резко отреагировали на план Трампа по Украине

23 ноября 2025, 18:58

Журавлёв: европейские лидеры недовольны, потому что «теряют кормушку»

Фото: Istock / RECSTOCKFOOTAGE

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал «Газете.Ru» публикацию нового мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и пояснил, почему документ вызвал раздражение у европейских лидеров.





По словам депутата, предложенный Трампом план вовсе не направлен на прекращение конфликта, а рассчитан на сохранение военной угрозы у границ России на долгие годы вперед.



Журавлёв уверен, что недовольство со стороны ЕС связано не с миром, а с финансовыми интересами — в Европе опасаются потерять доступ к многолетним денежным потокам, связанным с украинским кризисом.





«Европейцы забегали, как тараканы, в середину колонии которых попал яд. Грозят ведь прикрыть их кормушку, где политики из ЕС совместно с киевскими ворами успешно несколько лет пилили бюджетные деньги», — отметил он.