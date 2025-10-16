CBS: начался телефонный разговор Трампа и Путина

16 октября 2025, 18:19

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп начал телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист CBS Аарон Наварро со ссылкой на источник в Белом доме.





Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что у Владимира Путина запланирован возможный международный телефонный разговор в вечернее время, однако не уточнил, с кем именно состоится беседа.





«По словам представителя Белого дома, телефонный разговор президента Трампа с президентом России Путиным должен состояться сейчас», — написал Наварро в соцсети X.