Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

16 октября 2025, 17:18

Axios: Путин и Трамп проведут телефонный разговор в четверг

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп проведёт телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в четверг, 16 октября. Об этом сообщает издание Axios.