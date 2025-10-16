Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп проведёт телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в четверг, 16 октября. Об этом сообщает издание Axios.
Отмечается, что главной темой обсуждения станет конфликт на Украине.
Иных подробностей предстоящего диалога не приводится.
Напомним, что в пятницу, 17 октября, американский лидер проведёт телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Трамп ранее, 11 и 12 октября, уже беседовал с главой киевского режима, обсуждая, помимо прочего, поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. В начале месяца президент США заявил, что уже «почти принял решение» о поставках этого вооружения Киеву.
