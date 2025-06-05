Трамп: Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским аэродромам
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин сообщил ему о планах ответить на украинскую атаку по аэродромам России. Об этом Трамп написал на своей платформе Truth Social.
«Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы», — объявил американский лидер.Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп переговорил со своим коллегой Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома назвал беседу позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».
«Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут», — говорилось в публикации президента США.