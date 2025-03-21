Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ CBS News: США хотят встретиться с Украиной перед переговорами с РФ в Эр-Рияде

CBS News: США хотят встретиться с Украиной перед переговорами с РФ в Эр-Рияде

Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Американское представительство хочет встретиться с украинской командой за день до переговоров с РФ в Эр-Рияде. Об этом рассказала журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.
«Техническая команда США намерена встретиться с украинскими чиновниками в воскресенье в Эр-Риаде, Саудовская Аравия, перед дискуссиями в понедельник с россиянами», — пишет журналистка в соцсети X.

По данным Джейкобс, государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц не будут представлять американскую сторону на переговорах с РФ 24 марта. При этом если в ходе диалога будет достигнут прогресс, то чиновники из Штатов вновь могут встретиться с украинской командой.

Читайте также:

В Госдепе не раскрыли участников делегации США на переговорах с РФ в Эр-Рияде

Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» сделки по мирному урегулированию

Трамп не стал отвечать на вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций
#сша
#россия
#украина
#сделки
#чиновники
#рф
#переговоры
#саудовская аравия
В Госдепе не раскрыли участников делегации США на переговорах с РФ в Эр-Рияде
21 марта 2025, 23:15

Фото: iStock/rarrarorro

Американский Госдепартамент не стал раскрывать участников делегации США на переговорах с РФ в Эр-Рияде. Об этом заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.
«Я не собираюсь говорить о конкретных лицах в командах. Это высокопоставленные чиновники, не директора», — сказала Брюс.

Договоренность о переговорах США и России по Украине в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде была достигнута в ходе телефонного звона президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 18 марта. Встреча делегаций двух стран состоится 24 марта.

Читайте также:

Спецпосланник президента США по Украине раскрыл интересную деталь беседы Трампа с Зеленским

Трамп не стал отвечать на вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций

Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» сделки по мирному урегулированию
#сша
#россия
#украина
#встреча
#чиновники
#саудовская аравия
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спецпосланник президента США по Украине раскрыл интересную деталь беседы Трампа с Зеленским
Келлог: Зеленский сам запросил телефонный разговор с Трампом
21 марта 2025, 21:44

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский запросил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в интервью изданию ABC News.
В ходе интервью Келлог отметил, что Зеленскому не следовало «играть на публику» во время встречи с Трампом, которая состоялась в Белом доме 28 февраля.

Позже, 19 марта Трамп по инициативе главы киевского режима провёл с ним телефонный разговор. В результате американский лидер охарактеризовал итоги беседы как «очень хорошие».

Напомним, что Кит Келлог был назначен Трампом в качестве спецпосланника по Украине. На этом посту чиновник будет курировать контакты с киевскими властями и лично Владимиром Зеленским. Американский лидер отмечал, что Келлог «хорошо знает» власти Украины.

Читайте также:

Трамп не стал отвечать на вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций

Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» сделки по мирному урегулированию

США хотят «прибрать к рукам» Запорожскую АЭС: где она находится, кто ее построил, и зачем нужна Вашингтону
#дональд трамп
#владимир зеленский
#сша
#украина
#россия
#сделки
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп не стал отвечать на вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций
Трамп уклонился от ответа на вопрос о введении новых санкций против России
21 марта 2025, 21:34

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп не захотел говорить на тему того, существует ли возможность введения новых антироссийских санкций. Причём вопрос был задан достаточно прямо.
В ходе встречи с журналистами в Овальном кабинете Белого дома американский лидер коснулся многих вопросов, касающихся взаимоотношений России, Украины и, конечно, государства, которое он возглавляет. Реагируя на вопрос одного из репортёров, могут ли быть введены новые ограничения на фоне того, что «Россия продолжает атаковать Украину», он уклонился от прямого ответа.

«Ну они воюют друг с другом», — сказал Трамп фразу, которая абсолютно не являлась ответом на конкретно поставленный вопрос.

После этого глава Белого дома вернулся к сентенции о том, что вскоре будет достигнуто прекращение огня «во многих сферах», и работа в этом направлении «идёт хорошо».

Читайте также:

Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» сделки по мирному урегулированию

Херш: Трампа заинтересовала идея создать в Крыму крупный международный курорт

Трамп: переговоры с РФ и Украиной по урегулированию конфликта идут хорошо
#россия
#работа
#ограничения
#дома
#лидер
#трамп
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» сделки по мирному урегулированию
Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» мирного завершения конфликта
21 марта 2025, 19:33

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

США, Россия и Украина уже достигли предварительных договорённостей относительно параметров будущего мирного соглашения, которое положит конец вооружённому конфликту. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Выступая на брифинге для журналистов из пула Белого дома в Овальном кабинете, он указал, что «очень хорошо общался с обоими джентльменами», имея ввиду Путина и Зеленского, и видит, что «очертания» мирного договора уже отчётливо вырисовываются.

«Надеюсь, что это так», — после небольшой паузы сказал глава американской администрации.

Впрочем, вместо дипломатического термина «договор» президент-бизнесмен, разумеется, употребил любимое им слово «сделка».

В продолжение этой темы Трамп заявил, что будет продолжать настаивать на скорейшем прекращении огня и заключении мирного соглашения по двум причинам. Во-первых, и это, конечно, самое важное: каждую неделю гибнут тысячи молодых людей. Фразу «каждую неделю — тысячи» американский лидер повторил дважды.

«Это не американские молодые люди, а русские и украинцы, но поймите: каждую неделю — тысячи», — подчеркнул Трамп.

В качестве второго аргумента он с удовольствием прошёлся насчёт своего предшественника Джозефа Байдена, при котором на Украину было направлено 350 миллиардов долларов, но война, которой, по его словам, не должно было случиться, всё-таки произошла.

«Если бы у нас был компетентный президент, этого бы не случилось. При мне такого точно бы не было. И не было в те четыре года», — заключил Трамп, напомнив о своём первом сроке пребывания у власти.

Читайте также:

Херш: Трампа заинтересовала идея создать в Крыму крупный международный курорт

Трамп: переговоры с РФ и Украиной по урегулированию конфликта идут хорошо

«Сломать шею»: Политолог назвал главную цель Трампа в отношении Зеленского и Украины
#президент
#договор
#бизнесмен
#дома
#трамп
#соглашения
#война
#лидер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Темами разговора Путина и эмира Катара были сотрудничество стран и ситуация на Ближнем Востоке
Путин поговорил с эмиром Катара о сотрудничестве и ситуации на Ближнем Востоке
21 марта 2025, 18:48

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Темой беседы, продолжавшейся около часа, стали вопросы сотрудничества двух государств и сложная ситуация на Ближнем Востоке.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Тема развития двусторонних отношений получила развитие с учётом итогов заседания в Дохе Межправительственной комиссии. В ходе беседы главы государств также обменялись мнениями по поводу непростой ситуации в Сирии и секторе Газа. Причём обе стороны отметили важность сохранения территориальной целостности, суверенитета и единства арабской республики.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Путин и Аль Тани подтвердили, что Россия и Катар и далее будут предпринимать совместные шаги для обеспечения устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в Сирии в нынешний переходный период, а также оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.

Читайте также:

Путин наградил юбиляра Лаврова высшей государственной наградой

Путин обязал незаконно находящихся в РФ украинцев покинуть страну до 10 сентября

В Госдуме оценили итоги телефонного разговора Путина и Трампа
#россия
#помощь
#развитие
#путин
#катар
#сирия
#телефон
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате