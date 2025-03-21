CBS News: США хотят встретиться с Украиной перед переговорами с РФ в Эр-Рияде

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Американское представительство хочет встретиться с украинской командой за день до переговоров с РФ в Эр-Рияде. Об этом рассказала журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.
«Техническая команда США намерена встретиться с украинскими чиновниками в воскресенье в Эр-Риаде, Саудовская Аравия, перед дискуссиями в понедельник с россиянами», — пишет журналистка в соцсети X.
По данным Джейкобс, государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц не будут представлять американскую сторону на переговорах с РФ 24 марта. При этом если в ходе диалога будет достигнут прогресс, то чиновники из Штатов вновь могут встретиться с украинской командой.
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Иван Мусатов