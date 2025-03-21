В Госдепе не раскрыли участников делегации США на переговорах с РФ в Эр-Рияде

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Американский Госдепартамент не стал раскрывать участников делегации США на переговорах с РФ в Эр-Рияде. Об этом заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.
«Я не собираюсь говорить о конкретных лицах в командах. Это высокопоставленные чиновники, не директора», — сказала Брюс.
Договоренность о переговорах США и России по Украине в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде была достигнута в ходе телефонного звона президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 18 марта. Встреча делегаций двух стран состоится 24 марта.
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Иван Мусатов