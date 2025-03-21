Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» сделки по мирному урегулированию

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
США, Россия и Украина уже достигли предварительных договорённостей относительно параметров будущего мирного соглашения, которое положит конец вооружённому конфликту. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Выступая на брифинге для журналистов из пула Белого дома в Овальном кабинете, он указал, что «очень хорошо общался с обоими джентльменами», имея ввиду Путина и Зеленского, и видит, что «очертания» мирного договора уже отчётливо вырисовываются.
В продолжение этой темы Трамп заявил, что будет продолжать настаивать на скорейшем прекращении огня и заключении мирного соглашения по двум причинам. Во-первых, и это, конечно, самое важное: каждую неделю гибнут тысячи молодых людей. Фразу «каждую неделю — тысячи» американский лидер повторил дважды.
В качестве второго аргумента он с удовольствием прошёлся насчёт своего предшественника Джозефа Байдена, при котором на Украину было направлено 350 миллиардов долларов, но война, которой, по его словам, не должно было случиться, всё-таки произошла.
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«Надеюсь, что это так», — после небольшой паузы сказал глава американской администрации.Впрочем, вместо дипломатического термина «договор» президент-бизнесмен, разумеется, употребил любимое им слово «сделка».
В продолжение этой темы Трамп заявил, что будет продолжать настаивать на скорейшем прекращении огня и заключении мирного соглашения по двум причинам. Во-первых, и это, конечно, самое важное: каждую неделю гибнут тысячи молодых людей. Фразу «каждую неделю — тысячи» американский лидер повторил дважды.
«Это не американские молодые люди, а русские и украинцы, но поймите: каждую неделю — тысячи», — подчеркнул Трамп.
В качестве второго аргумента он с удовольствием прошёлся насчёт своего предшественника Джозефа Байдена, при котором на Украину было направлено 350 миллиардов долларов, но война, которой, по его словам, не должно было случиться, всё-таки произошла.
«Если бы у нас был компетентный президент, этого бы не случилось. При мне такого точно бы не было. И не было в те четыре года», — заключил Трамп, напомнив о своём первом сроке пребывания у власти.
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Александр Бойцов