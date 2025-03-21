Трамп не стал отвечать на вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп не захотел говорить на тему того, существует ли возможность введения новых антироссийских санкций. Причём вопрос был задан достаточно прямо.
В ходе встречи с журналистами в Овальном кабинете Белого дома американский лидер коснулся многих вопросов, касающихся взаимоотношений России, Украины и, конечно, государства, которое он возглавляет. Реагируя на вопрос одного из репортёров, могут ли быть введены новые ограничения на фоне того, что «Россия продолжает атаковать Украину», он уклонился от прямого ответа.
Читайте также:
Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» сделки по мирному урегулированию
Херш: Трампа заинтересовала идея создать в Крыму крупный международный курорт
Трамп: переговоры с РФ и Украиной по урегулированию конфликта идут хорошо
«Ну они воюют друг с другом», — сказал Трамп фразу, которая абсолютно не являлась ответом на конкретно поставленный вопрос.После этого глава Белого дома вернулся к сентенции о том, что вскоре будет достигнуто прекращение огня «во многих сферах», и работа в этом направлении «идёт хорошо».
Читайте также:
Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» сделки по мирному урегулированию
Херш: Трампа заинтересовала идея создать в Крыму крупный международный курорт
Трамп: переговоры с РФ и Украиной по урегулированию конфликта идут хорошо
Александр Бойцов