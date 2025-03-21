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Трамп не стал отвечать на вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций

Трамп уклонился от ответа на вопрос о введении новых санкций против России
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп не захотел говорить на тему того, существует ли возможность введения новых антироссийских санкций. Причём вопрос был задан достаточно прямо.
В ходе встречи с журналистами в Овальном кабинете Белого дома американский лидер коснулся многих вопросов, касающихся взаимоотношений России, Украины и, конечно, государства, которое он возглавляет. Реагируя на вопрос одного из репортёров, могут ли быть введены новые ограничения на фоне того, что «Россия продолжает атаковать Украину», он уклонился от прямого ответа.

«Ну они воюют друг с другом», — сказал Трамп фразу, которая абсолютно не являлась ответом на конкретно поставленный вопрос.

После этого глава Белого дома вернулся к сентенции о том, что вскоре будет достигнуто прекращение огня «во многих сферах», и работа в этом направлении «идёт хорошо».

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Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» сделки по мирному урегулированию
Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» мирного завершения конфликта
21 марта 2025, 19:33

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

США, Россия и Украина уже достигли предварительных договорённостей относительно параметров будущего мирного соглашения, которое положит конец вооружённому конфликту. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Выступая на брифинге для журналистов из пула Белого дома в Овальном кабинете, он указал, что «очень хорошо общался с обоими джентльменами», имея ввиду Путина и Зеленского, и видит, что «очертания» мирного договора уже отчётливо вырисовываются.

«Надеюсь, что это так», — после небольшой паузы сказал глава американской администрации.

Впрочем, вместо дипломатического термина «договор» президент-бизнесмен, разумеется, употребил любимое им слово «сделка».

В продолжение этой темы Трамп заявил, что будет продолжать настаивать на скорейшем прекращении огня и заключении мирного соглашения по двум причинам. Во-первых, и это, конечно, самое важное: каждую неделю гибнут тысячи молодых людей. Фразу «каждую неделю — тысячи» американский лидер повторил дважды.

«Это не американские молодые люди, а русские и украинцы, но поймите: каждую неделю — тысячи», — подчеркнул Трамп.

В качестве второго аргумента он с удовольствием прошёлся насчёт своего предшественника Джозефа Байдена, при котором на Украину было направлено 350 миллиардов долларов, но война, которой, по его словам, не должно было случиться, всё-таки произошла.

«Если бы у нас был компетентный президент, этого бы не случилось. При мне такого точно бы не было. И не было в те четыре года», — заключил Трамп, напомнив о своём первом сроке пребывания у власти.

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Темами разговора Путина и эмира Катара были сотрудничество стран и ситуация на Ближнем Востоке
Путин поговорил с эмиром Катара о сотрудничестве и ситуации на Ближнем Востоке
21 марта 2025, 18:48

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Темой беседы, продолжавшейся около часа, стали вопросы сотрудничества двух государств и сложная ситуация на Ближнем Востоке.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Тема развития двусторонних отношений получила развитие с учётом итогов заседания в Дохе Межправительственной комиссии. В ходе беседы главы государств также обменялись мнениями по поводу непростой ситуации в Сирии и секторе Газа. Причём обе стороны отметили важность сохранения территориальной целостности, суверенитета и единства арабской республики.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Путин и Аль Тани подтвердили, что Россия и Катар и далее будут предпринимать совместные шаги для обеспечения устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в Сирии в нынешний переходный период, а также оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.

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#россия
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#телефон
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NBC: Байден намерен вернуться в большую политику для помощи демократам
21 марта 2025, 17:21

Джозеф Байден (Фото: whitehouse.gov)

Бывший президент США Джозеф Байден планирует активно включиться в новые избирательные компании Демократической партии на федеральных выборах и даже выборах на уровне штатов. Он уже встречался с некоторыми лидерами демократов.
О всплеске политической активности у престарелого экс-президента рассказал телеканал Fox News со ссылкой на информацию, полученную от источников в ближайшем окружении Байдена. Уточняется, что один из тех, с кем встречался бывший глава государства, был новый председатель Национального комитета партии Кен Мартин. Во время встречи однопартийцы обсуждали будущие предвыборные кампании.

По словам собеседников телеканала, Байден планирует заняться сбором средств на эти самые кампании на фоне рекордно низкого уровня популярности и доверия Демократической партии. Наиболее значимая из них — промежуточные выборы в Конгресс в 2026 году. В настоящее время обе палаты высшего законодательного органа страны контролируются соперниками-республиканцами.

Отмечается, что среди лидеров демократов отсутствует единство по поводу того, как можно использовать усилия Байдена для поднятия авторитета и укрепления позиций среди избирателей. Для многих его фигура прочно ассоциируется с поражением в 2024 году, а сам он является скорее «символом прошлого партии, чем её будущего».

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#выборы
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#байден
#сша
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Орбан заявил о риске краха экономики Евросоюза при вступлении Украины
Орбан: вступление Украины в ЕС может обернуться экономическим крахом для союза
21 марта 2025, 17:15

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз может привести к краху экономики объединения. Свою позицию он озвучил в эфире радиостанции Kossuth, подводя итоги саммита ЕС в Брюсселе.
Орбан отметил, что большинство участников саммита поддержали вступление Украины к ЕС. Он подчеркнул, что процесс вступления будет сопровождаться большими расходами на поддержку Украины, сейчас у Евросоюза нет таких средств.

Ранее премьер-министр Венгрии сообщил, что Владимир Зеленский на саммите ЕС вёл себя так, будто Украина уже является членом Евросоюза, хотя на самом деле Зеленский является просителем, который только хочет вступить в союз. Видео со своим заявлением он опубликовал на Facebook*.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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США хотят «прибрать к рукам» Запорожскую АЭС: где она находится, кто ее построил, и зачем нужна Вашингтону
21 марта 2025, 16:46

Фото: istockphoto / Wlad74

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, которая с 1980-х годов играет ключевую роль в энергоснабжении Украины. Однако в последние годы станция оказалась в центре политических и военных конфликтов, став объектом борьбы за контроль.
Вокруг нее ходит множество слухов, в том числе о том, что США хотят взять ЗАЭС под свой контроль. «Радио 1» расскажет, как она работает, кому принадлежит и почему вокруг неё кипят международные споры.

Что такое Запорожская АЭС


Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) — крупнейшая атомная электростанция Европы и одна из самых мощных в мире. Она состоит из шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000, общей мощностью 6000 МВт.

Запорожская АЭС играет ключевую роль в энергосистеме региона, обеспечивая электричеством миллионы людей и крупнейшие промышленные предприятия.

В 1978 году в СССР приняли решение о строительстве Запорожской АЭС, а рядом основали город Энергодар. В 1981 году заложили первый энергоблок, а к 1987-му запустили четыре реактора ВВЭР-1000 мощностью 4000 МВт.

В 1989 году ввели пятый блок, но из-за моратория на новые АЭС строительство шестого заморозили. В 1993 году мораторий сняли, и в 1995-м шестой энергоблок подключили к сети. В 1996 году станция перешла под управление «Энергоатома», а в 2000-х на ней внедрили систему радиационного контроля.

Где находится Запорожская АЭС


ЗАЭС расположена в юго-восточной части Украины, в Запорожской области, рядом с городом Энергодар. Станция построена на берегу Каховского водохранилища, что обеспечивает её реакторам необходимое охлаждение.

Энергодар изначально был создан как город-спутник АЭС, где проживают работники станции и их семьи.

Мощность ЗАЭС


Запорожская АЭС — абсолютный лидер по мощности среди атомных станций Европы.

  • общая мощность: 6000 МВт;
  • среднегодовая выработка: 40–42 млрд кВт·ч;
  • доля в энергосистеме Украины: около 21% от всей выработки электроэнергии;
  • обеспечение населения: электричеством снабжаются до 10 миллионов человек.

Кому принадлежит Запорожская АЭС


До 2022 года Запорожская АЭС находилась в ведении украинской компании «Энергоатом». Однако 4 марта 2022 года станция перешла под контроль российских сил, что вызвало международный резонанс.

Сейчас станция остаётся объектом споров и обсуждений на международной арене.

Почему США хотят забрать ЗАЭС


Согласно данным Financial Times (FT), ссылающимся на высокопоставленные источники в украинском правительстве, США намерены установить контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) для освоения месторождений редкоземельных металлов.

«Администрация Трампа может стремиться использовать атомную станцию для извлечения редких и стратегически важных минералов, находящихся в распоряжении Украины», — говорится в статье.

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