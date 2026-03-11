«Черный нал»: Деньги, вывозимые с Украины, могли быть «откатом» для чиновников из ЕС

11 марта 2026, 13:47

Политолог Дудчак: деньги Украины могли предназначаться для организации протестов

Фото: iStock/xbrchx

Украинские деньги, которые задержали в Венгрии, могли предназначаться для организации протестов против властей страны или «откатом» для чиновников из Евросоюза. Такую точку зрения выразил политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.





Ранее сообщалось, что спецслужбы Венгрии задержали на территории своей страны инкассаторскую машину Государственного сберегательного банка Украины, перевозившую наличные деньги в размере 100 миллионов евро.



По словам Дудчака, эта история может иметь интересное продолжение, поскольку выяснилось, что с Украины в течение нескольких лет вывезли порядка миллиарда долларов.





«Понятно, почему перевозили наличку. Для того, чтобы скрыть отправителя и получателя. Значит, есть что скрывать. Есть предположения, которые уже высказывает венгерская сторона. Это мог быть "черный нал" для того, чтобы поделиться с теми, кто спонсирует киевский режим», — отметил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.