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Запад пытается обвинить Китай в невмешательстве в разрешение конфликта между Россией и Украиной и тем самым переложить на Пекин всю ответственность за поиск путей мирного урегулирования.
Об этом пишут обозреватели китайского издания China Daily. Авторы материала указывают, что давнее пренебрежение Запада к России, ярким примером которого является расширение НАТО на восток, подпитывает украинский конфликт. А обвинения Пекина в невмешательстве в проблему с целью поиска путей её решения являются всего лишь отвлекающим манёвром.
В публикации подчёркивается, что США кровно заинтересованы в продолжении конфликта, так как конечной целью Вашингтона является ослабление Москвы. Украинские чиновники и политики стали пешками в игре Белого дома, а США используют их исключительно в собственных интересах, заключают авторы материала.
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Александр Бойцов