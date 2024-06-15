Китай призвал Москву и Киев к переговорам

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Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что стороны конфликта на Украине должны сесть за стол переговоров, передает информационное агентство ТАСС.
По его словам, Москва и Киев должны как можно скорее начать мирные переговоры.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Китай обратился к правительствам различных стран с альтернативными мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине в преддверии саммита в Швейцарии.
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«Китай призывает стороны конфликта продемонстрировать политическую волю, пойти навстречу», – отметил дипломат КНР.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Китай обратился к правительствам различных стран с альтернативными мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине в преддверии саммита в Швейцарии.
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Александр Климов