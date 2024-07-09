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Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока полностью не решит проблему с коррупцией. Об этом австрийский аналитик Патрик Поппель написал в статье для информагентства InfoBrics.
Он подчеркнул, что на данный момент Украина является одним из самых коррумпированных государств в мире. Многочисленные сообщения о коррупции в стране регулярно освежаются даже в западных СМИ.
Для Украины, стремящейся вступить в Евросоюз и НАТО, коррупция является серьёзной внешнеполитической проблемой. В настоящее время страна не соответствует всем требованиям, необходимым для вступления в эти объединения.
Поппель подчеркнул, что в большей части сообщений, касающихся коррупции, речь идёт не только о представителях силовых структур, но и о политических деятелях, включая министров и высокопоставленных представителей ВСУ.
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Для Украины, стремящейся вступить в Евросоюз и НАТО, коррупция является серьёзной внешнеполитической проблемой. В настоящее время страна не соответствует всем требованиям, необходимым для вступления в эти объединения.
Поппель подчеркнул, что в большей части сообщений, касающихся коррупции, речь идёт не только о представителях силовых структур, но и о политических деятелях, включая министров и высокопоставленных представителей ВСУ.
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Анастасия Чинкова