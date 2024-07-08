Столтенберг: Цель России и КНР — поражение США и НАТО на Украине

Фото: сайт НАТО
Столтенберг заявил, что цель России и Китая — нанести поражение США и НАТО в конфликте на Украине.
В интервью CBS генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия рассчитывает на поддержку Китая в ходе специальной военной операции. Он также отметил, что у России и Китая есть общие цели.
По словам Столтенберга, успех России на Украине может вдохновить Китай на более активные действия в Азии.
США считают, что для решения проблем, связанных с Китаем, необходимо усилить Североатлантический альянс. Они утверждают, что США сами по себе являются мощной силой, составляя 25% мирового ВВП. Однако вместе со своими союзниками по НАТО они представляют уже 50% «мировой экономической и военной мощи».
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«Конфликт на Украине демонстрирует, насколько тесно взаимосвязаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Китай выступает в роли главного катализатора российской агрессии в отношении Украины. Председатель Си и президент Путин стремятся к тому, чтобы НАТО и США потерпели неудачу в этом конфликте» — отметил генеральный секретарь НАТО.
По словам Столтенберга, успех России на Украине может вдохновить Китай на более активные действия в Азии.
США считают, что для решения проблем, связанных с Китаем, необходимо усилить Североатлантический альянс. Они утверждают, что США сами по себе являются мощной силой, составляя 25% мирового ВВП. Однако вместе со своими союзниками по НАТО они представляют уже 50% «мировой экономической и военной мощи».
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Мира Полтева