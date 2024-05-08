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CDS: НАТО на саммите озвучит решение по вводу войск на Украину

CDS: НАТО на саммите может объявить об отказе от ввода войск на Украину
08 мая 2024, 08:19
Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

На июльском саммите может быть принята декларация с отказом от прямого вмешательства в военный конфликт на Украине, в частности, от ввода контингента войск альянса.
Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. По данным издания, это решение Североатлантический альянс планирует принять и обнародовать на саммите, который пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

«Никаких сапог на земле. Североатлантический альянс не будет отправлять солдат на Украину», — пишут авторы публикации.



Обозреватели издания также сообщают, что во время встречи в Вашингтоне председательство в Контактной группе по обороне Украины будет передано от министра обороны США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Таким образом, западные лидеры готовятся к смене курса, хотя стратегия вряд ли изменится, заключают авторы статьи.

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#солдат
#украина
#саммит
В Белом доме прокомментировали данные о попытке покушения на Зеленского
Белый дом: США обеспокоены сообщениями о попытке покушения на Зеленского
08 мая 2024, 08:15

Фото: iStock/lucky-photographer

Вашингтон обеспокоен информацией о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга с журналистами.
Она отметила, что США рады тому, что попытка убийства была сорвана.
«Безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — заявила Жан-Пьер.

Напомним, о несостоявшейся попытке покушения на главу Украины прежде сообщила СБУ. В ведомстве рассказали, что им удалось задержать двух военнослужащих, которые предоставляли секретную информацию России. Кроме того, задержанные якобы занимались поисками приближенных к Зеленскому военных, чтобы те могли осуществить похищение главы государства, а в дальнейшем его убийство.

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#владимир зеленский
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Румыния готова обсудить вопрос передачи Украине ЗРК Patriot
08 мая 2024, 07:18

Фото: iStock/aapsky

Лидер Румынии Клаус Йоханнис готов обсудить вопрос передачи ЗРК Patriot Украине.
С таким заявлением президент выступил после встречи с главой США Джо Байденом в Вашингтоне, где он находится с рабочим визитом. Пресс-конференцию показывали на сайте президентской администрации.

Как отметил Йоханнис, он пообещал Байдену обсудить предоставление Украине системы Patriot в Верховном совете обороны страны. Также он попросил у Штатов дать взамен системы противовоздушной обороны страны.

Румыния и Штаты заключили контракт на приобретение семи комплексов Patriot. Четыре батареи нужны для ВВС, другие три — для сухопутных войск. Пока известно о поставке только двух комплексов.

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На встрече Макрона и Си Цзиньпина «русский торт» был заменён на черничный пирог

Кощунство и наглость: Слуцкий прокомментировал запрет символики Дня Победы в Германии

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#румыния
#сша
#россия
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Макрон во время встречи с Си Цзиньпином не стал «есть русского»
На встрече Макрона и Си Цзиньпина «русский торт» был заменён на черничный пирог
08 мая 2024, 02:21

Фото: РИА Новости / Ирина Калашникова

В ходе встречи президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином один из любимых десертов французского лидера не подали из-за его названия. Обл этом пишет Le Figaro.
Главы государства с супругами обедали на перевале Коль-дю-Турмале в Верхних Пиренеях, где планировалось угощение в видео торта из миндального печенья и пралине, который называется «русским».

Считается, что свое название десерт получил от рецепта, который, согласно легенде, пришел из Крыма.

«Его внешний вид, покрытый сахарной пудрой, также напоминает заснеженные равнины России», — пишет информагентство.
Но на фоне политической обстановки в мире с целью недопущения дипломатического скандала было принято решение заменить десерт на черничный пирог. Также лидерам стран подали традиционный местный суп и тушеную лопатку ягненка с ветчиной из черной свинины Бигорре.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Си Цзиньпин унизил Макрона, игнорируя его при разговоре с фон дер Ляйен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#эммануэль макрон
#си цзиньпин
#китай
#еда
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Кощунство и наглость: Слуцкий прокомментировал запрет символики Дня Победы в Германии
Слуцкий назвал запрет Берлином атрибутики Великой Победы подлым натиском
08 мая 2024, 02:09

Фото: сайт Кремля

Власти Германии, которые запретили использовать, связанную с Днем Победы, пользуются прокси-войной Запада против России на Украине. Такое мнение озвучил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в Телеграм-канале.
Как утверждает политик, Берлин не первый раз предпринимает попытки «заретушировать» память о геноциде советского народа гитлеровской Германией.

«Полиция Берлина запретила демонстрацию атрибутики Великой Победы, а также исполнение песен и маршей военных лет. Кощунство и наглость — прямые отголоски обыкновенного фашизма», — написал депутат.
Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила флаги России, георгиевские ленты и остальную символику на церемонии ко Дню Победы на советских мемориалах. В немецкой полиции уточнили, что 8 и 9 мая на советские мемориалы около Берлина запрещено приносить флаг России, георгиевские ленты, символы «Z» и «V». Также запрещено носить военную форму или ее части, петь и проигрывать военные марши и песни.

До этого посольство России в Германии потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лдпр
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США проводят крупные военные учения в Европе
Пентагон: США и их союзники в Европе начали крупные военные учения Astral Knight
08 мая 2024, 01:43

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

Соединенные Штаты начали в Европе крупные противовоздушные и противоракетные военные учения Astral Knight 2024. Об этом проинформировала заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, передает ТАСС.
«Эти маневры являются частью крупномасштабных глобальных учений Министерства обороны США в 2024 году», — заявила представитель Пентагона.
Учения начались в понедельник, 6 мая, и будут длиться 2 недели. В них задействуют более 50 самолетов и других летательных аппаратов, а также 5 тысяч военнослужащих из США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Ранее Сингх заявила, что армия США расследует подробности поездки задержанного на территории Российской Федерации военнослужащего Гордона Блэка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации

#сша
#военные
#учения
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Гутерреш направит письмо Путину после прошедшей инаугурации
Дюжаррик: генсек ООН направит письмо Путину после прошедшей инаугурации
08 мая 2024, 00:10

Фото: Сайт Кремля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направит письмо российскому президенту Владимиру Путину по случаю прошедшей инаугурации. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.
«Письмо будет направлено генеральным секретарем, как это делается каждый раз, когда происходит инаугурация главы государства», — сказал Дюжаррик.
Путин вступил в должность президента России в пятый раз. Церемония, которой открылся новый президентский срок Путина, состоялась во вторник.

Выборы в России прошли 15–17 марта, в них принимало участие четыре кандидата. По данным ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов.

Ранее российский лидер поручил обеспечить россиян жильём площадью не менее 33 кв. м на человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#путин
#владимир путин
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Глава КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет приехал в Европу
07 мая 2024, 23:33

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин приехал с визитом в Европу впервые за 5 лет. Многодневное европейское турне китайского лидера проходит на фоне напряженных отношений Китая и Евросоюза из-за торговых разногласий и российско-украинского конфликта.
Сперва Си Цзиньпин посетил Францию и встретился там с президентом Эммануэлем Макроном, а также председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Далее политик намерен отправиться в Сербию и Венгрию. Перед поездкой в Белград Си Цзиньпин упомянул, что народы Китая и Сербии всегда были близки. Китайский лидер добавил, что КНР никогда не забудет удары сил НАТО 25 лет назад по китайскому посольству в Белграде.

«Нельзя допустить повторения трагической истории, ее нельзя забывать», — цитирует его слова сербское издание Politika.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Си Цзиньпин унизил Макрона, игнорируя его при беседе с фон дер Ляйен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Сотрут Францию с лица земли»: Макрона предупредили о сокрушительном ответе России
Экс-разведчик Риттер: Россия сотрет Францию с карты и ударит по Румынии
07 мая 2024, 21:39

Фото: iStock/andriano_cz

В случае отправки французских войск на Украину Россия их ликвидирует, после чего может нанести удар по французским объектам в Румынии. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Владимир Путин уничтожит все французские войска (на Украине — ред.), а затем, вероятно, ударит по логистическим центрам Франции в Румынии», — предположил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он также высмеял слова некоторых французских генералов, которые считают, что Россия не станет наносить удары по объектам Франции из-за наличия у страны «двухсот единиц» ядерного оружия.

Макгрегор отметил, что такое количество не имеет никакого значения, так как у Москвы в арсенале имеется тысячи едини ядерного оружия. Он предупредил, что Россия способна стереть Францию с лица земли. Таким образом, эксперт порекомендовал французским властям «заткнуться». А США, по его мнению, должны призвать лидера страны Эммануэля Макрона перестать заниматься эскалацией конфликта.

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Посольство России в Германии потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы
07 мая 2024, 21:34

Фото: iStock/andriano_cz

Посольство России в Германии потребовало от берлинских властей полной отмены запрета на демонстрацию 8 и 9 мая символики, связанной с Днём Победы. Об этом сообщается в заявлении дипмиссии.
В посольстве признали неприемлемым такое решение властей, которым запрещается демонстрировать флаги, георгиевские ленты и прочую атрибутику.

Дипмиссия напомнила, что Советский Союз заплатил жизнями свыше 27 миллионов своих граждан за мирное небо. Все эти люди погибли в немецких концлагерях, под обстрелами, от голода и непосильного принудительного труда.

Российская сторона потребовала отмены запрета, указав, что такое решение воспринимается как дискредитация, противоречащая послевоенному историческому примирению россиян с немцами.

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