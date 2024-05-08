CDS: НАТО на саммите озвучит решение по вводу войск на Украину

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На июльском саммите может быть принята декларация с отказом от прямого вмешательства в военный конфликт на Украине, в частности, от ввода контингента войск альянса.
Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. По данным издания, это решение Североатлантический альянс планирует принять и обнародовать на саммите, который пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Обозреватели издания также сообщают, что во время встречи в Вашингтоне председательство в Контактной группе по обороне Украины будет передано от министра обороны США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Таким образом, западные лидеры готовятся к смене курса, хотя стратегия вряд ли изменится, заключают авторы статьи.
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«Никаких сапог на земле. Североатлантический альянс не будет отправлять солдат на Украину», — пишут авторы публикации.
Обозреватели издания также сообщают, что во время встречи в Вашингтоне председательство в Контактной группе по обороне Украины будет передано от министра обороны США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Таким образом, западные лидеры готовятся к смене курса, хотя стратегия вряд ли изменится, заключают авторы статьи.
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Александр Бойцов