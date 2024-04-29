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США продолжат финансировать Украину, поскольку мирное урегулирование конфликта не входит в их планы. Об этом член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила в соцсети Х.
Она подчеркнула, что руководство Соединённых Штатов намерено продолжать российско-украинский конфликт, поэтому накачивает Киев деньгами. Как только ВСУ лишатся военных, они введут в зону СВО свои войска.
Конгрессвумен также отметила, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон одобрением решения о выделении Киеву очередного пакета военной помощи предал своих соратников-республиканцев.
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Анастасия Чинкова