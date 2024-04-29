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Стало известно, когда США введут войска на Украину

Конгрессвумен Грин: после полного краха ВСУ США введут войска на Украину
29 апреля 2024, 19:26
Фото: iStock/Im Yeongsik

Фото: iStock/Im Yeongsik

США продолжат финансировать Украину, поскольку мирное урегулирование конфликта не входит в их планы. Об этом член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила в соцсети Х.


Она подчеркнула, что руководство Соединённых Штатов намерено продолжать российско-украинский конфликт, поэтому накачивает Киев деньгами. Как только ВСУ лишатся военных, они введут в зону СВО свои войска.

Конгрессвумен также отметила, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон одобрением решения о выделении Киеву очередного пакета военной помощи предал своих соратников-республиканцев.

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В США поразились успехами ВС РФ за прошедшую неделю
NYT: Россия только за прошлую неделю освободила около шести сёл в ДНР
29 апреля 2024, 19:50

Фото: iStock/macky_ch

Армия России достигла значительных успехов в ДНР за последнюю неделю, взяв под контроль не менее шести населённых пунктов. Об этом пишет New York Times.
«За последнюю неделю российские войска взяли или вошли в около полудюжины деревень на восточном фронте Украины, что свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе для уступающих по численности и вооружению украинских войск», — говорится в статье.

При этом отмечается, что ВСУ по-прежнему ждут военную помощь от США.

Кроме того, ситуацию для Киева усугубляет прорыв северной части оборонительной линии, после чего армия России оперативно достигла села Очеретино, уверены авторы материала.

В понедельник, 29 апреля, в Минобороны РФ заявили, что армия России освободила село Семёновка в Донецкой Народной Республике.

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В Одессе сбитая украинской ПВО ракета попала в «замок Гарри Поттера»
29 апреля 2024, 19:36

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Одессе украинская ПВО сбила ракету, после чего та угодила в «замок Гарри Поттера», где находится юридическая академия, в которой защищался экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет Readovka.
Согласно сообщению, украинская противовоздушная оборона попыталась перехватить российские ракеты. После того, как одну ракету удалось сбить, она угодила в «замок Гарри Поттера». Здесь располагается юридическая академия Сергея Кивалова. В прошлом году именно в ней защищался бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Кроме того, удар пришёлся и по рядом стоящему кафе.

Ранее сообщалось, что украинская ракета пробила крышу частного жилого дома и застряла в полу одной из комнат во время обстрела Донецка.


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Опубликованы кадры ударов по живой силе ВСУ в районе Белогоровки
ВС РФ ударили по живой силе ВСУ около Белогоровки
29 апреля 2024, 19:25

Фото: iStock/NiseriN

Российские войска уничтожили группу украинских военных у подножия Белой горы в районе Белогоровки и в Серебрянском лесничестве в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Военный корреспондент RT Влад Андрица представил эксклюзивные кадры российских ударов.

Отмечается, что на данном участке фронта работает группа Амура, входящая в состав спецназа «Ахмат». Бойцы вместе с 7-й бригадой 2-го армейского корпуса окружили гору и обстреляли позиции противника с помощью беспилотников.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населённый пункт Семёновка в ДНР.

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Появились кадры уничтожения группы украинских боевиков под Работино
РВ: бойцы ВС РФ уничтожили группу солдат ВСУ у Работино-Вербового
29 апреля 2024, 18:10

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Бойцы 42-й дивизии ВС РФ уничтожили группу украинских боевиков в районе Работино-Вербового. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Российские военные произвели несколько ударов миномётного расчёта, в результате которых была ликвидирована группа солдат ВСУ.
Отмечается, что эти удары позволили российским войскам занять более выгодные позиции.

Ранее издание Financial Times, ссылаясь на источники в ГУР Минобороны Украины, сообщило, что российская армия готовит крупное контрнаступление в конце мая или июне. Предварительно, для этого будет задействовано 20-40 тысяч российских военных.

Также отмечается, что нынешние ракетные удары по инфраструктуре Харькова и других украинских городов являются подготовкой к предстоящему контрнаступлению.

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Партизаны помогли ВС РФ уничтожить группу операторов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Сальдо: ВС РФ уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ при помощи партизан
29 апреля 2024, 18:08

Фото: сайт Кремля

Армия России ликвидировала группу операторов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра с помощью координат, которые предоставила организация «Русский Херсон». Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«По координатам товарищей из организации "Русский Херсон" наша армия уничтожила группу операторов БПЛА и САУ противника на правом берегу Днепра», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что подпольщики заметили ещё одну группу операторов БПЛА в центре Херсона. Их судьба уже предопределена.

Сальдо рассказал, что некоторые сторонники России вступают в ряды ВСУ, чтобы было легче собирать информацию о вражеских военных объектах.

Кроме того, подпольщики из «Русского Херсона» подтвердили информацию о том, что украинские боевики размещаются в жилых домах, прикрываясь мирным населением.

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Украина готовится к российскому наступлению на Харьков
FT: РФ готовит крупное наступление в конце мая или июне
29 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России готовит крупное контрнаступление в конце мая или июне. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники в ГУР Минобороны Украины.
В статье поясняется, что российская сторона наносит ракетные удары по Харькову и другим стратегически важным городам «смягчая поле боя» для дальнейшего контрнаступления. По предварительным данным, в операции задействуют 20-40 тысяч российских военных.
«Тогда нам придется решить, хотим мы защищать север или восток. И то, и другое делать невозможно», — сказал военный ВСУ.

При этом другой украинский военный рассказал, Харьков является наиболее вероятной целью ожидаемого российского наступления.

По словам украинского офицера, российские военные сбрасывают большое число бомб на каждое здание, которое удерживает ВСУ. Он отметил, что украинская армия не сможет противостоять ВС РФ без боеприпасов и ракет для систем ПВО.

Однако отмечается, что ВСУ строят километры противотанковых заграждений на юге Украины и по границам с Белгородской, Курской и Брянской областями.

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#всу
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Канада передаст Украине 50 бронетранспортеров LAV II ACSV Super Bison
29 апреля 2024, 17:35

Фото: iStock/ZenitX

Канада готовится передать Украине 50 бронетранспортеров LAV II ACSV Super Bison. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
Уточняется, что первые 10 боевых машин LAV II ACSV Super Bison отправятся в Германию, там украинские военные пройдут обучение, а осенью отправятся в зону боевых действий.

Новая поставка БТР будет осуществлена в рамках военной помощи Киеву на $650 млн.

«Судя по всему, это будет попытка собрать новую бронетанковую механизированную группу, аналоги которой уже принимали участие в контрнаступлении ВСУ летом 2023 года», — говорится в сообщении.

Однако при летнем контрнаступлении ВСУ западные БТР никак не проявили себя и принесли больше вреда, чем пользы.

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Зеленскому сообщили шокирующие новости о Часовом Яре
Соскин: с потерей контроля над Часовым Яром падет весь фронт
29 апреля 2024, 17:27

Фото: iStock/Olena_Z

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouТube-канале, что если ВСУ не смогут удержать контроль над Часовым Яром, то после его потери падет весь фронт.
Соскин предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о том, что при данном сценарии ему вряд ли удастся удержать власть. По словам бывшего советника, главком ВСУ Александр Сырский не способен изменить ситуацию, поскольку он никогда не отличался великими талантами полководца.

Соскин отметил, что у Киева нет денежных, человеческих и материальных ресурсов для ​достижения победы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Зеленский выдвинул Западу новые условия для начала контрнаступления ВСУ
29 апреля 2024, 16:49

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три условия для начала нового контрнаступления ВСУ. Ключевые пункты он перечислил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.
«Стабилизация на фронте, контрнаступление, отражение наступление — все зависит от трёх пунктов. Первый — это финансирование на двустороннем уровне. Второй — поставки вооружения. И ещё — поддержка нашей армии», — заявил Зеленский.

Он также озвучил обеспокоенность из-за недостаточной поддержки ВСУ и возможном промедлении в поступлении необходимых денег в качестве военной поддержки.

Ранее стало известно, что Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом. В данный момент он проводит совместную пресс-конференцию с Зеленским. Столтенберг отметил, что не ожидает договорённости о членстве Украины на летнем саммите НАТО в Вашингтоне.

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