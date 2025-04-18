CENTCOM: Армия США уничтожила нефтяной порт хуситов Рас-Иса в Йемене

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Американские военные уничтожили нефтяной порт Рас-Иса в Йемене, контролируемый военно-политическим движением «Ансар Алла» (хуситы). Об этом Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).
В сообщении, размещённом на странице командования в социальной сети Х, отмечается, что удар по портовому городу был направлен на уничтожение источников топлива для поддерживаемого Ираном мятежного движения хуситов. Целью действий армии США было лишение военизированной группировки незаконных доходов, которые на протяжении десятилетий использовались для финансирования террористической деятельности хуситов на Ближнем Востоке, отмечают американские военные.
Накануне лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси заявил, что армия США на протяжении последнего месяца более 900 раз бомбили Йемен с самолётов и обстреливали ракетами с военных кораблей.
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Накануне лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси заявил, что армия США на протяжении последнего месяца более 900 раз бомбили Йемен с самолётов и обстреливали ракетами с военных кораблей.
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Александр Бойцов