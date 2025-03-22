ТАСС: США ударили по аэропорту Ходейды, пострадал командующий ВМС хуситов

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Вооружённые силы США нанесли три удара по аэропорту Ходейды, расположенному на западе Йемена. В результате ударов по городу командующий ВМС хуситов получил ранения. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на канал Al Masirah, контролируемый движением «Ансар Аллах» (хуситы). Информацию также подтвердили Al-Mayadeen и Al Hadath.
По данным Al Hadath, обстрел привел к ранениям еще не менее семи мятежников.
Целью атак стали склады с вооружением, ракетные установки и инфраструктура для запуска беспилотников, которые мятежники разместили на территории аэропорта города Ходейда. Удары были направлены на уничтожение ключевых объектов, используемых мятежниками.
16 марта стало известно, что хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman, а также военные корабли США в Красном море.
Хуситы объявили, что будут наносить удары по всем военным кораблям США в качестве ответа на агрессию в отношении Йемена. Кроме того, хуситы выступают против запрета со стороны Израиля на гумпомощь в Сектор газа, который действует с начала месяца.
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Целью атак стали склады с вооружением, ракетные установки и инфраструктура для запуска беспилотников, которые мятежники разместили на территории аэропорта города Ходейда. Удары были направлены на уничтожение ключевых объектов, используемых мятежниками.
16 марта стало известно, что хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman, а также военные корабли США в Красном море.
Хуситы объявили, что будут наносить удары по всем военным кораблям США в качестве ответа на агрессию в отношении Йемена. Кроме того, хуситы выступают против запрета со стороны Израиля на гумпомощь в Сектор газа, который действует с начала месяца.
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Мария Моисеева