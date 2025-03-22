ТАСС: США ударили по аэропорту Ходейды, пострадал командующий ВМС хуситов

Союзники Киева готовят некий «гарантийный план» в случае заключения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Он подразумевает отправку в зону конфликта двух независимых миротворческих контингентов и «материально-техническое присутствие США» в обмен на сделку по редкоземельным минералам.