CENTCOM: Беспилотник хуситов уничтожен при попытке атаки американских кораблей

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Военнослужащие армии США уничтожили беспилотный летательный аппарат хуситов. Он направлялся в сторону американских кораблей USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море.
Об этом сообщили представители Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) в социальной сети X (бывший Twitter). Кроме того, появилась информация о том, что представители движения «Ансар Аллах» (хуситы) запустили три противокорабельные баллистические ракеты и три дрона по греческому судну Cyclades, шедшему под флагом Мальты в Красном море.
Уточняется, что корабли Военно-морских сил США и греческое судно не получили повреждений, никто из членов экипажей также не пострадал. Ранее представители движения «Ансар Аллах» заявили, что намерены «утопить Запад в болоте кризиса» вокруг Красного моря.
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Александр Бойцов