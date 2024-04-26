Хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе

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Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене атаковали израильское судно в Аденском заливе и обстреляли ракетами город Эйлат на юге Израиля. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире йеменского телеканала «Аль-Масира».
«Наши ракетные соединения запустили несколько баллистических и крылатых ракет по ряду целей израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлат)», — заявил Сариа.Он не стал уточнять последствия удара.
После начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года Хуситы заявили, что намереваются всеми способами противодействовать проходу по Красному и Аравийскому морям связанных с Израилем судов, а также других кораблей, которые следуют в его порты, до прекращения Израилем блокады и военных действий в анклаве.
Ранее президент Турции Эрдоган объявил о полной остановке торговли с Израилем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак