CENTCOM: Хуситы атаковали ракетами два грузовых судна в Аденском заливе

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Представители военного крыла правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) за последние сутки атаковали два грузовых судна в Аденском заливе. В результате ударов противокорабельных ракет оба корабля получили повреждения.
Об этом сообщили в Центральном командовании вооружённых сил США (CENTCOM). Уточняется, что, несмотря на повреждения, швейцарский контейнеровоз под флагом Либерии Tavvishi и немецкое универсальное сухогрузное судно под флагом Антигуа и Барбуда Norderney остались на плаву. Оба корабля продолжили следование прежним курсом.
Tavvishi получил попадание противокорабельной баллистической ракеты. Ещё одна ракета была сбита. В Norderney попали две ракеты — баллистическая и крылатая. В CENTCOM также сообщили о перехвате и уничтожении над Аденским заливом беспилотного летательного аппарата. Кроме того, в контролируемых хуситами районах Йемена были уничтожены две крылатые ракеты и ракетная пусковая установка.
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Александр Бойцов