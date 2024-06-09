Хуситы заявили, что ударили по британскому эсминцу в Красном море

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Движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, заявило об атаке на британский эсминец Diamond в Красном море, а также на два судна в Аравийском море, сообщает представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
«Ракетные войска провели операцию, нанеся удар по британскому эсминцу Diamond в Красном море несколькими баллистическими ракетами. Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация Йемена провели две совместные операции против судов Norderney и MSC Tavvishi в Аравийском море, используя несколько противокорабельных и баллистических ракет, а также беспилотников», — говорится в заявлении Сариа в Telegram.Согласно заявлению, на судне Norderney в результате атаки начался пожар. Хуситы пояснили, что судна были атакованы из-за их связи с компаниями, нарушившими запрет на заход в израильские порты. Они также подчеркнули, что будут продолжать свои военные действия, пока агрессия и блокада против палестинцев не прекратятся.
В ночь с субботы на воскресенье управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у побережья йеменского порта Адена. Позднее было уточнено, что на борту судна начался пожар после попадания снаряда.
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Артем Кузьмин