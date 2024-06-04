Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по Израилю

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Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), поддерживающее Иран, сообщило, что в первый раз выпустило разработанную ими новую баллистическую ракетк «Палестина» из Йемена по Эйлату на юге Израиля. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа, передает ТАСС.
«Вооруженные силы Йемена атаковали военную цель израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлат) на юге оккупированной Палестины баллистической ракетой «Палестина», — сказал он в эфире телеканала Al Masirah, принадлежащем хуситам.Как утверждает Сари, баллистическая ракета «Палестина» была впервые использована хуситами и ее характеристики на данный момент неизвестны. Представитель группировки заявил, что ракета достигла своей цели.
До этого сообщалось, что американцы сбили дрон и две ракеты хуситов в южной части Красного моря. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак