Хуситы атаковали в Красном море суда Британии, Израиля и США

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Йеменские повстанцы-хуситы вновь нанесли удары по военным и коммерческим кораблям в Красном море и Индийском океане. Атакам подверглись суда Великобритании, Израиля и США.
Об этом в эфире подконтрольного повстанцам телеканала Al Masirah рассказал представитель военного командования движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа. По его словам, сначала военно-морские силы атаковали противокорабельными ракетами британское судно Hope Island. Также мишенями хуситов стали два израильских судна, направлявшихся в порты Палестины — Grace F и Gina, принадлежащие компании Mediterranean Shipping Company (MSC).
Кроме того, рассказал Сариа, хуситы атаковали при помощи беспилотников американские военные фрегаты в Красном море. Он уточнил, что все перечисленные удары были нанесены в течение последних 72 часов.
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Александр Бойцов