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Часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи, до 89 секунд, следует из трансляции мероприятия.
Часы Судного дня впервые появились на обложке «Бюллетеня учёных-атомщиков» в 1947 году. Оставшееся до полуночи время указывает на напряжённость обстановки в мире, а полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперёд, что обозначает постепенное ухудшение положения.
Напомним, что в 2020 году стрелки перевели вперёд сразу на 20 секунд. Они стали показывать 100 секунд до ядерного катаклизма. Так близко к трагедии часы не подходили никогда. В таком положении они оставались до 2021 года. В 2023 году был побит этот рекорд – стрелки остановились за 90 секунд до катастрофы. В 2024 году они оставались на этой же отметке.
При этом глава российского МИД Сергей Лавров ранее назвал эти часы «не очень корректной и полезной выдумкой», цель которой нагнетание обстановки в общественном сознании в важные моменты, когда следует, наоборот, сохранять спокойствие и рассудительность.
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Напомним, что в 2020 году стрелки перевели вперёд сразу на 20 секунд. Они стали показывать 100 секунд до ядерного катаклизма. Так близко к трагедии часы не подходили никогда. В таком положении они оставались до 2021 года. В 2023 году был побит этот рекорд – стрелки остановились за 90 секунд до катастрофы. В 2024 году они оставались на этой же отметке.
При этом глава российского МИД Сергей Лавров ранее назвал эти часы «не очень корректной и полезной выдумкой», цель которой нагнетание обстановки в общественном сознании в важные моменты, когда следует, наоборот, сохранять спокойствие и рассудительность.
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Анастасия Чинкова