Названа новая цель Израиля на Ближнем Востоке

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Военные победы Израиля основаны на поддержке из США и в нынешних обстоятельствах возможно даже его нападение на Иран. Об этом заявил французский политолог Франсуа Бургат. По его мнению, баланс сил на Ближнем Востоке полностью искажен из-за глубокой погруженности Штатов в конфликте.
«Безусловно, у Израиля есть военные победы, но это, в первую очередь, победы США. Без США Израиль сжался бы до крохотной деревушки. Военный баланс сил полностью искажен из-за значительного участия США в этом конфликте. При нынешних обстоятельствах Израиль может попытаться напасть на Иран. <…> Жестокая израильская военная победа — это победа за счет крови, а не политики или реального баланса сил. И его драматическая экспансия на юге Ливана и в Сирии — скорее ловушка, чем демонстрация силы», — поделился политолог в беседе со спецкором Pravda.Ru Дарьей Асламовой.В то же время глава МИД Ирана Аббас Арагчи предложил президенту США Дональду Трампу переселить израильтян в Гренландию вместо того, чтобы отправлять жителей сектора Газа в соседние арабские страны. Об этом, как сообщают argumenti.ru, министр заявил во время интервью телеканалу Sky News.
«Вместо палестинцев пусть попытаются депортировать израильтян, заберут их в Гренландию. Так они смогут убить одним выстрелом двух зайцев», — отметил Арагчи.Читайте также:
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