Трамп назвал администрацию Байдена худшей в истории

Фото: iStock/rarrarorro
Президент США Дональд Трамп назвал администрацию бывшего главы Штатов Джо Байдена худшей в истории. Об этом он заявил в ходе своего выступления после инаугурации.
«Я отменю почти 80 разрушительных и радикальных решений предыдущей администрации - одной из худших в истории. Хотя нет, худшей», — сказал Трамп.
Свое высказывание президент сделал на фоне заявления о том, что он отменит порядка 80 решений администрации Байдена. Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января.
Ранее «Радио 1» сообщало о первых подписанных указах нового президента США. В их число вошли раяд назначений и закон о запрете приспускать флаги во время инаугурации президента.
Читайте также:
Маск сделал жест нацистского приветствия на праздновании инаугурации Трампа
Трамп в инаугурационной речи ни разу не упомянул Россию и Украину
Байден в последние часы президентства помиловал ряд членов своей семьи
Иван Мусатов