Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку после протестов студентов

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Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку после студенческих протестов и обострения внутриполитической ситуации в стране. Об этом сообщила местная газета «Вечерне новости».
Политик отметил, что события 1 ноября 2024 года бросили большую тень и заставили Сербию застрять в этой катастрофе.
По словам Вучевича, жители страны вновь стали свидетелями политических злоупотреблений и попыток нажиться на катастрофе. Усугубляет эту ситуацию и создаёт негативные последствия поддержание атмосферы, в которой всё находится на грани конфликта.
Также премьер сообщил, что утром 28 января побеседовал с президентом Сербии Александром Вучичем и привёл свои аргументы, которые были приняты главой государства. В связи с нестабильно обстановкой лидер намерен собрать внеочередную пресс-конференцию.
Напомним, что сербские студенческие протесты вспыхнули 1 ноября в городе Нови-Сад. Это произошло в день, когда козырёк железнодорожного вокзала обрушился на стоявших под ним людей. Тогда погибли 15 человек. Уточняется, что обрушение произошло спустя четыре месяца после реконструкции, на которую было потрачено 16 миллионов евро.
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По словам Вучевича, жители страны вновь стали свидетелями политических злоупотреблений и попыток нажиться на катастрофе. Усугубляет эту ситуацию и создаёт негативные последствия поддержание атмосферы, в которой всё находится на грани конфликта.
Также премьер сообщил, что утром 28 января побеседовал с президентом Сербии Александром Вучичем и привёл свои аргументы, которые были приняты главой государства. В связи с нестабильно обстановкой лидер намерен собрать внеочередную пресс-конференцию.
Напомним, что сербские студенческие протесты вспыхнули 1 ноября в городе Нови-Сад. Это произошло в день, когда козырёк железнодорожного вокзала обрушился на стоявших под ним людей. Тогда погибли 15 человек. Уточняется, что обрушение произошло спустя четыре месяца после реконструкции, на которую было потрачено 16 миллионов евро.
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Анастасия Чинкова