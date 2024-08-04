«Часы Судного дня» показывают без двух минут, указали в МИД РФ

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«Часы Судного дня» показывают без двух минут, однако процесс эскалации можно обратить вспять. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
Он подчеркнул, что необходимо ответственно относиться к происходящим в мире событиям. Однако время на «Часах», показывающее без двух минут, не означает, что ход необратим и в скором времени начнётся бой.
По словам Рябкова, переданный главой Минобороны России Андреем Белоусовым сигнал шефу Пентагона Ллойду Остину, достиг адресатов. Это означает, что Москва и Вашингтон избежали эскалации.
Замглавы ведомства исключил возможность односторонних «уступок и подачек» со стороны России для урегулирования конфликта на Украине.
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По словам Рябкова, переданный главой Минобороны России Андреем Белоусовым сигнал шефу Пентагона Ллойду Остину, достиг адресатов. Это означает, что Москва и Вашингтон избежали эскалации.
Замглавы ведомства исключил возможность односторонних «уступок и подачек» со стороны России для урегулирования конфликта на Украине.
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Анастасия Чинкова