Официальные лица США и Израиля сообщили об ожидании удара Ирана 5 августа

В официальном заявлении Ватикан выразил свое разочарование некоторыми сценами, произошедшими на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Как сообщает ТАСС, Ватикан дал понять, что ставит под сомнение не свободу слова и самовыражения, а уважение к другим.