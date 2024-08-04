Официальные лица США и Израиля сообщили об ожидании удара Ирана 5 августа

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Три высокопоставленных чиновника США и Израиля ожидают, что Иран на фоне эскалации может атаковать израильскую территорию в понедельник, 5 августа, сообщил портал Axios.
Ранее газета Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаку на Израиль 12-13 августа, в священные дни траура еврейского народа.
В ночь на 4 августа вооруженные члены шиитского движения «Хезболла» нанесли масштабный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.
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Александр Климов