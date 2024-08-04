В Германии назвали войну на Ближнем Востоке концом Израиля

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Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, сообщил, что война на Ближнем Востоке станет концом Израиля. Об этом он написал в соцсети X.
По словам Доткома, справедливый мир является единственной надеждой Израиля. Данное заявление немецко-финский предприниматель сделал на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что шиитская организация «Хезболла» нанесла масштабный ракетный удар по израильским поселениям в Верхней Галилее. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 31 июля стало известно, что глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. От обстрела вместе с главой ХАМАС погиб один из его телохранителей.
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Ранее сообщалось, что шиитская организация «Хезболла» нанесла масштабный ракетный удар по израильским поселениям в Верхней Галилее. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 31 июля стало известно, что глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. От обстрела вместе с главой ХАМАС погиб один из его телохранителей.
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Екатерина Коршунова