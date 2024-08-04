На Западе предрекли новый этап конфликта на Украине

Фото: Минобороны РФ
Новый этап украинского конфликта начнётся после падения Покровска, Часова Яра и Константиновки. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
Специалист предрёк крупное сражение, в результате которого падут украинские города Покровск и Часов Яр. Это позволит ВС РФ продвинуться дальше и занять Константиновку, численность населения которой составляет 70 тысяч человек. Если этот прогноз сбудется, то на фронте больше не будет «медленных боевых действий».
ВСУ не могут остановить продвижение российских войск, поэтому вероятность такого исхода высока, подчеркнул Меркурис.
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Анастасия Чинкова