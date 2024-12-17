Часть конгрессменов США выступают за применение президентом ядерного оружия

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Согласно опросу, проведенному газетой New York Times, ряд американских конгрессменов поддерживает идею, что президент США может применять ядерное оружие без предварительного одобрения Конгресса в случае атаки со стороны другого государства. Об этом пишет РИА Новости.
Опрос охватил 530 будущих членов палаты представителей и сената, которые начнут свою работу в январе. Респонденты были спрошены о поддержке «одностороннего права президента» на нанесение превентивного ядерного удара и возможности ответить на ядерную атаку другой страны без согласия Конгресса.
В то время как демократы в целом выступают за необходимость одобрения Конгресса для применения ядерного оружия, некоторые из них признали, что в случае атаки на США президенту следует действовать быстро и без ожидания согласия.
Газета также отметила, что многие демократы испытывают дискомфорт по поводу того, что Дональд Трамп, победивший на выборах, может обладать такими полномочиями.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
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В то время как демократы в целом выступают за необходимость одобрения Конгресса для применения ядерного оружия, некоторые из них признали, что в случае атаки на США президенту следует действовать быстро и без ожидания согласия.
Газета также отметила, что многие демократы испытывают дискомфорт по поводу того, что Дональд Трамп, победивший на выборах, может обладать такими полномочиями.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
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Дарья Осипова