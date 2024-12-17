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Новоизбранный американский президент Дональд Трамп захочет урегулировать украинский конфликт за счет интересов киевского режима, заявил в беседе с изданием Le Point политолог Фрэнсис Фукуяма.
«Трамп пообещал, что достигнет мирного соглашения. Это неизбежно произойдет за счет Украины. (...) Украинцы дают понять, что согласятся уступить часть своей территории в пользу России в обмен на членство в НАТО», — сказал американский эксперт.Он добавил, что украинская власть потребует гарантий членства в альянсе в обмен на согласие уступить земли, но Европа на это не пойдет, поскольку появятся новые обязательства по поддержке. По предположению Фукуямы, Трамп презирает Владимира Зеленского.
Перед этим сообщалось, чего потребовал Зеленский от Запада.
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Никита Кротов