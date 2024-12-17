В ЕС обсудят помощь Киеву без участия США

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Главы 27 государств Евросоюза (ЕС) обсудят возможные варианты помощи киевскому режиму, если новые американские власти откажутся помогать Украине. Обсуждение состоится в четверг, 19 декабря, заявил журналистам высокопоставленный чиновник в Брюсселе.
«Лидеры хотят предвидеть — не публично — то, что новая администрация сделает относительно Украины. Очевидно, что одно из обсуждений в формате 27 стран будет о том, что можно сделать, если надо будет самостоятельно поддерживать Украину», — прокомментировал представитель ЕС.
Республиканцы под руководством новоизбранного президента США Дональда Трампа придут к власти 20 января. Известно, что будущий хозяин Белого дома не пригласил Владимира Зеленского на церемонию вступления в должность. Западные журналисты уже дали этому оценку.
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Никита Кротов