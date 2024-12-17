Швеция готовит кладбища после вступления в НАТО, чтобы воевать с РФ

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Швеция готовится воевать против России от имени США после вступления в НАТО. Об этом пишет издание Fria Tider.
По данным издания, руководство Швеции обратилось к местным похоронным бюро, чтобы те могли обеспечить до полумиллиона мест на кладбищах для «нужд» ВС.
При этом глава ритуальной службы Стокгольма Сванте Борг высказал мнение, что в случае, если конфликт будет таким же масштабным как на Украине, то будет много погибших.
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«Власти планируют сценарий, в котором шведское правительство, возможно, находящееся за границей, решит продолжить войну против России от имени США, даже если это приведет к большим потерям», — говорится в статье.
При этом глава ритуальной службы Стокгольма Сванте Борг высказал мнение, что в случае, если конфликт будет таким же масштабным как на Украине, то будет много погибших.
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Элина Позднякова