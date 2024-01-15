«Часть военного дела»: В МО ФРГ объяснили новости о плане нападения РФ на НАТО

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В министерстве обороны Германии, комментируя статью о нападении России на НАТО, заявили, что рассмотрение маловероятных сценариев является частью военного дела, представителя МО ФРГ цитирует Bild.
Напомним, ранее немецкое издание Bild опубликовало статью с описание плана России по нападению на Североатлантический альянс, сославшись на некие «секретные документы», раздобытые немецкими военными.
При этом, депутат Государственной думы Леонид Ивлев, комментируя эту новость, предложил немецкому правительству заняться внутренними проблемами страны, а не выдумывать мистификации о захватнических плана России.
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«Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии», — прокомментировали ситуацию в немецком оборонном ведомстве.
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Евгения Парфентьева