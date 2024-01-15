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Теряющее подписчиков немецкое издание Bild мистифицировало некий план нападения России на Североатлантический альянс, об этом заявил депутат Государственной думы Леонид Ивлев в интервью для «РИА Новости».
Ранее Bild опубликовал статью, в которой описал план России по нападению на Североатлантический альянс, который был указан в, якобы, «секретных документах», раздобытых немецкими военными.
Депутат также дал совет немецким властям. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу он предложил объяснить, почему в Германии падает уровень жизни граждан, а немецким генералами перестать выдумывать мистические планы по нападению РФ на НАТО.
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«Русский поэт XIX века Василий Жуковский писал: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали». Ну, прямо про фантазии и мистификации теряющего подписчиков Bild в отношении русской военной угрозы. Тем более Крещение близко», — прокомментировал ситуацию Ивлев.
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Евгения Парфентьева