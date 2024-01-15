Песков отказался комментировать сценарии возможной войны с НАТО

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать статью немецкой газеты Bild о том, что Германия якобы разрабатывает план войны НАТО с РФ. Об этом пишет ТАСС.
«Я бы не стал комментировать это сообщение Bild. Последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных уток», — заявил представитель Кремля.Напомним, в ночь на 15 января, агентство Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, выпустило публикацию с данными о разработке Германией плана войны с РФ. Авторы материалы заявляют о возможном начале открытого противостояния России и Североатлантического альянса летом 2025 года.
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Алина Юрчак