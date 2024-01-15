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Североатлантический альянс, который намерен развязать вооружённый конфликт с Россией, необходимо уничтожить, с таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
Филиппо напомнил, что немецкая газета Bild опубликовала попавший к ним в руки правительственный документ, в котором сообщается, что армия Германии готовится начать вооружённый конфликт с Россией. Политик отметил, что главы стран Запада не могут перестать мечтать о масштабной войне, участие в которой будут принимать европейский контингент.
При этом, ранее депутат бундестага Эдгар Науйок подверг критике политику, проводимую украинским правительством.
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«Давайте выйдем из НАТО, уничтожим альянс и установим мир!», — прокомментировал ситуацию Филиппо.
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Евгения Парфентьева