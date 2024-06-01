Частичное снятие запрета США ударять по России разочаровало Киев

Украинские власти разочарованы частичной отменой запрета США на использование оружия, поставляемого Киеву, для нанесения ударов по России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский планирует встречу с главой Минобороны Ллойдом Остином, основной темой которой является применение оружия США.
Ранее оветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по России при помощи западного оружия.
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«Два человека, близкие к администрации Зеленского, заявили, что в Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия», – говорится в материале.
Ранее оветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по России при помощи западного оружия.
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Александр Климов