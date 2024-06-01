Французские власти посчитали логичным отправку военных на Украину

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Французские официальные лица сочли отправку военных инструкторов на Украину логичным шагом. Об этом сообщили осведомленные источники в Wall Street Journal (WSJ). По их словам, Париж помогал обучать украинских бойцов на территории их страны.
В то же время собеседники газеты пояснили, что французский лидер считает отправку иностранных лекторов на Украину «нарушением табу».
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что группа французских инструкторов уже отправилась на территорию Украины.
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Александр Климов