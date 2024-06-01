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Французские власти посчитали логичным отправку военных на Украину

WSJ: руководство Франции сочло логичным отправить военных инструкторов Киеву
01 июня 2024, 04:30
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Французские официальные лица сочли отправку военных инструкторов на Украину логичным шагом. Об этом сообщили осведомленные источники в Wall Street Journal (WSJ). По их словам, Париж помогал обучать украинских бойцов на территории их страны.


В то же время собеседники газеты пояснили, что французский лидер считает отправку иностранных лекторов на Украину «нарушением табу».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что группа французских инструкторов уже отправилась на территорию Украины.

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Генерал ВСУ призвал не верить словам Зеленского об обороне Киева
01 июня 2024, 05:32

Фото: iStock/DmyTo

Заявлениям и роликам украинского президента Владимир Зеленского верить нельзя, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».
«Что касается мощных видео, мы такие же мощные видео смотрели и по Харькову, и слышали заявления Зеленского, что все будет хорошо, поэтому не верьте надписям на стенах и заборах, а смотрите, что за заборами», — призвал Кривонос.

Ранее бывший генерал заявил, что украинские власти, заявлявшие о сильной обороне и укреплениях в районе Харькова, поставили Зеленского в неловкое положение из-за неудач на фронте на фоне российского наступления.

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#харьков
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Пентагон обвинил Россию в украинском кризисе и не признал ответственность НАТО
01 июня 2024, 05:29

Фото: iStock/rarrarorro

Глава Пентагона Ллойд Остин не признал ответственность Североатлантического альянса за кризис на Украине и обвинил в этом Россию, передает РИА Новости.
«Я не согласен с вашей позицией, что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис», – заявил министр обороны США журналистам во время выступления на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер утверждал, что конфликт на Украине является результатом расширения НАТО и политики «превращения Украины в бастион Запада» на границе с Россией.

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#кризис
#россия
#сингапур
#журналисты
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Частичное снятие запрета США ударять по России разочаровало Киев
Киев оказался разочарован частичным снятием запрета на удары по РФ
01 июня 2024, 05:01

Украинские власти разочарованы частичной отменой запрета США на использование оружия, поставляемого Киеву, для нанесения ударов по России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский планирует встречу с главой Минобороны Ллойдом Остином, основной темой которой является применение оружия США.

«Два человека, близкие к администрации Зеленского, заявили, что в Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия», – говорится в материале.

Ранее оветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по России при помощи западного оружия.

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#украина
#оружие
#удар
#россия
#владимир зеленский
#джозеф байден
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Украинские военкомы начали искать призывников в церквях
01 июня 2024, 04:08

Фото: iStock/dimid_86

Украинские военкомы начали дежурить на входе в действующие храмы и другие религиозные организации во время богослужения для поиска мужчин призывного возраста. Об этом РИА Новости рассказали представители пророссийского подполья в Херсоне.
«Они ведут наблюдение с целью выявить максимальное количество призывников для мобилизации в Вооруженные силы Украины. Наблюдение ведется на всех службах, включая венчания и отпевания», – отметил собеседник агентства.

Подпольщик добавил, что настоятелей действующих на территории Украины церквей вынуждают убеждать прихожан вступить в ряды ВСУ.

Ранее сообщалось о насильственной мобилизациии в отношении украинских бездомных граждан.

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#мобилизация
#призывник
#украина
#всу
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Стала известна допустимая порция мороженого
Диетолог: рекомендуется есть не более одного мороженого раз в два дня
01 июня 2024, 03:58

Фото: iStock/Medini

Рекомендуется есть не более одной порции мороженого раз в два дня, если у вас отсутствуют проблемы с органами пищеварения и горлом рассказала врач-диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина, передает РИА Новости.
«Если у вас нет проблем со здоровьем, нет проблем с органами пищеварения, и вы съедите одну порцию мороженого, не кусая его и резко не заглатывая, и если у вас нет проблем с горлом, со связками и прочее, то вы можете есть его», – отметила специалист.

Любителям мороженого, у которых нет серьезных проблем со здоровьем, диетологи рекомендуют есть одно мороженое через день .Это 3 штуки в неделю.

Также не стоит забывать, что в состав мороженого входит сахар, а вместо сливок могут добавляться растительные масла. Пичугина предупредила, что употребление таких жиров в больших количествах может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Она также посоветовала внимательно читать состав деликатеса.

Ранее главный внештатный специалист службы первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал допустимую порцию шашлыка. По его словам, она не должна превышать 150 граммов на человека. По его словам, чем жирнее мясо, тем меньше его можно есть.

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#москва
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В Грузии рассказали о попытках иностранных НПО организовать революцию
Премьер Грузии: НПО США трижды пытались организовать революцию в стране
01 июня 2024, 03:36

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Грузинские неправительственные организации (НПО), финансируемые США, трижды предпринимали попытки совершить революцию в республике, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает РИА Новости.
«Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья попытка», – заявил он.

По мнению политика, Тбилиси и Вашингтону необходимо пересмотреть и улучшить двусторонние отношения,

30 мая Кобахидзе заявил, что никто в стране не добьется Майдана, как это было на Украине. По его словам, результатом государственного переворота на Украине стало назначение правительства страны извне, и люди, которые это сделали, не несли ответственности за последующие события.

Ранее Кобахидзе рассказал о реакции Запада на принятый в Грузии закон «О прозрачности иностранного влияния» как о поводе для требований к Тбилиси открыть «второй фронт» против России. Он сказал, что интересы Тбилиси не были учтены, но некоторые «стороны глобальной войны» пытаются направить Грузию против Москвы с начала 2022 года.

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#сша
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Бывший командующий ВМС США в Европе и Африке задержан по делу о взяточничестве
Минюст: экс-командующий ВМС США в Европе и Африке задержан за взяточничество
01 июня 2024, 03:25

Фото: iStock/BrianAJackson

Бывший командующий ВМС США в Европе и Африке Роберт Берк был арестован по делу о взяточничестве, передает Минюст.
Адмирал в отставке и два предпринимателя «задержаны сегодня [в пятницу] по уголовным обвинениям, связанным с их ролью в коррупционной схеме в рамках государственного контракта».

Все трое обвиняются во взяточничестве и сговоре, а 62-летний Берк также обвиняется в действиях с целью получения личной экономической выгоды и сокрытии фактов.

По данным Министерства юстиции США, с 2020 по 2022 год Берк руководил тысячами представителей гражданского и военного персонала и курировал большинством военно-морских операций в Европе, России и Африке.

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#россия
#африка
#взятка
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Блинкен и Салливан убедили Байдена снять запрет на удары ВСУ по территории России
Politico: Блинкен и Салливан убедили Байдена разрешить удары ВСУ по России
01 июня 2024, 03:15

kremlin

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Джо Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по территории России при помощи западного оружия, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
«В Овальном кабинете Салливан утверждал, что Украина должна иметь возможность использовать американское оружие для отражения российских атак на Харьков специально для противоогневых целей», – отметили написали журналисты.

Как отмечается, встреча Байдена с советником по национальной безопасности состоялась 15 мая. После череды мероприятий Байден поручил Салливану и Пентагону начать работу над поправками о возможных ударах по территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Джо Байден своим решением, связанным с ударами Киева западным оружием по территории России, еще больше втянул страну в конфликт на Украине.

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#украина
#россия
#удар
#киев
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В Крыму обвинили Запад в отмене доктрины ядерного сдерживания
Мурадов: Запад в одностороннем порядке отменяет доктрину ядерного сдерживания
01 июня 2024, 03:09

Фото: iStock/Gerasimov174

Западные страны фактически в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания, одобрив удары по территории России, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.
«Нас пытаются убедить, что все, что прилетает с украинской территории на головы российских граждан, не имеет отношения ни к Соединенным Штатам, ни к европейским странам. Хотя в открытую говорится, что даже целеуказание для нанесения ударов выполняется западными инструкторами», – объяснил он.

По словам Мурадова, «тонкой психологической операцией "дезориентации" Москвы» противники Российской Федерации приближаются к отмене доктрины ядерного сдерживания.

«Мы ни в коем случае не должны попасть в эту ловушку», – заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что если поставляемые Киеву ракеты большой дальности будут использоваться при ударах по территории России, западные страны должны быть четко предупреждены о том, что «инициаторы и наводчики ракет получат ответ.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать западное оружие для удар по российской территории – «акт самообороны, а не эскалации».

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#йенс столтенберг
#нато
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#всу
#удар
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