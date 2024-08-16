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Частная яхта сгорела в морском порту Сочи – видео

Частная яхта «Эврика» сгорела у причала в морском порту Сочи
16 августа 2024, 18:20
Фото: istockphoto/DmyTo

Фото: istockphoto/DmyTo

Частная яхта «Эврика» сгорела дотла в морском порту Сочи. По данным краевого МЧС, сообщение о пожаре на пришвартованном судне поступило в 16 августа в 15.42. С огнем боролись пять пожарных, но спасти почти ничего не удалось.


Огонь распространился на площади в 10 квадратных метров. К счастью, пожар обошелся без пострадавших, при этом очевидцы успели заснять горящую яхту на видео. По сообщению региональных СМИ, 10-метровая яхта «Эврика» черного цвета принадлежала частному лицу. По фату пожара в порту уже начала проверку транспортная прокуратура Сочи.


По предварительной оценке, огонь вспыхнул из-за нарушения требований техники безопасности, когда на судне меняли бензонасос. Точную причину возгорания и сумму ущерба сейчас устанавливают эксперт.

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Стало известно, почему США не разрешают Киеву бить ATACMS по РФ
США опасаются эскалации конфликта на Украине
16 августа 2024, 18:47

Фото: iStock/Austin Nooe

США не дают разрешение Украине бить ATACMS по территории России из-за опасений эскалации. Об этом сообщила замспикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
Она отметила, что Россия еще не отвечала на пересечение «красных линий», однако нет никаких гарантий, что этого не произойдет впредь.

«Мы считаем, что лучший способ, как они могут быть эффективными на поле боя, — это объединить эти возможности вместе и продолжать отбрасывать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию», — заявила Сингх.

По ее словам, чтобы добиться возвращения территорий Украине, не обязательно наносить удары по территории России. Сингх также добавила, что США обеспокоены эскалацией конфликта.

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#рф
#пво
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Торговые сети «заморозили» цены в Курской области
Российские ретейлеры решили «заморозить» цены в Курской области
16 августа 2024, 18:42

Фото: iStock/industryview

Крупнейшие российские торговые сети решили «заморозить» цены в Курской области. В тех районах, где обстановка остается стабильной, продовольственные магазины работают в штатном режиме.
Не допускать роста цен на продукты обещали в пресс-службах X5 Group, «Магнита» и Metro, сообщает ТАСС. Также о моратории по ценам на весь ассортимент ранее сообщала «Лента».

Накануне ФАС направила письма в крупные торговые сети Курской области с просьбой оперативно информировать о любых изменениях цен на потребительские товары и услуги. ФАС также потребовала от участников рынка не допускать необоснованного роста цен.

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#товары
#фас
#услуги
#курская область
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Финансист Юшков раскрыл, чем может окончится расследование по «Северным потокам»
Финансист Юшков: США всё свалят на украинских активистов
16 августа 2024, 18:11

Фото: iStock/guteksk7

Эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков предположил, чем может завершится расследование о взрыве «Северных потоках».
Специалист допустил, что США и их сателлиты всю вину свалят на украинских активистов, спровоцированных Россией.

«Если предположить, что подобную версию режиссируют США, то они могли убедить немцев объявить, что во всём виноваты украинские активисты, которые сражаются с Россией. Во всём виновата Россия, Украину спровоцировали. А дальше скажут, что это некий украинский активист, который давно погиб, объявят его героем или выдадут ему новый паспорт, и дело с концом», — поделился в беседе с Pravda.Ru Юшков.

До этого специальный представитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович высказался о докладе Госдепа, где указывалось, что в нашей стране притесняют граждан по признаку вероисповедания.

«Американские чиновники вновь уделили большое внимание российскому законодательству в области свободы вероисповедания, настаивая на его дискриминационной природе и излишней жесткости. Живописуется, как российские власти задерживают, заключают в тюрьму, пытают, подвергают физическому насилию людей и конфискуют их имущество из-за их религиозных убеждений, что не соответствует действительности», — отметил в беседе с «Царьградом» Аскальдович.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов на поддержке одобренной им Библии.

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В Германии нашли виновника в подрыве «Северных потоков»
Депутат Вайдель: Киев должен платить за ущерб после подрывов «Северных потоков»
16 августа 2024, 18:07

Фото: iStock/Dragon Claws

Сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель написала в соцсети X, что Украина должна платить за ущерб экономике Германии после подрывов «Северных потоков».
По словам Вайдель, любая финансовая поддержка, которая ложится на плечи налогоплательщиков Германии, должна прекратиться. Депутат добавила, что газопроводы, вероятно, пострадали по воле украинского лидера Владимира Зеленского, а не российского президента Владимира Путина.

Ранее офицер ВСУ рассказал, что идея взорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» родилась в пьяной беседе в баре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

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#прокуратура
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#поддержка
#депутат
#северные потоки
#германия
#украина
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Telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена» попали в реестр иноагентов
Минюст признал Telegram-каналы «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена» иноагентами
16 августа 2024, 17:37

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В пятницу, 16 августа, Минюст РФ внес в реестр иноагентов Telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь», а также «Сирена». Об этом сообщили в министерстве.
По данным Минюста, эти Telegram-каналы распространяли недостоверную информацию касательно решений российских властей.

Кроме того, в список иноагентов попал заместитель главного редактора телеканала «Дождь»* Ренат Давлетгильдеев и основатель сети обувных магазинов ZENDEN Андрей Павлов.

Ранее Минюст РФ не нашел оснований для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом и отклонил соответствующий запрос от депутата Госдумы Алексея Журавлева, который считает, что Пугачева дискредитирует ВС РФ и работает на западную пропаганду.

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* – внесён в реестр иноагентов.
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#вс рф
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Чистка продолжается: Из Минобороны РФ уволен советник экс-министра обороны Шойгу Ильницкий
ТАСС: из МО РФ уволили советника экс-министра обороны Шойгу Ильницкого
16 августа 2024, 17:10

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Советника бывшего министра обороны России Сергея Шойгу по информационной политике Андрея Ильницкого уволили из Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.
В публикации издания, где Ильницкий анализирует наступление ВСУ в Курской области, он представлен как военный эксперт. Там же сообщается, что Ильницкий был снят с должности. При этом причина не указывается.

По данным некоторых источников, Ильницкий является одним из авторов главного символа спецоперации - буквы Z на российской военной технике. Свою должность он занимал еще при Шойгу, однако уже покинул свой пост.

Ранее по делу о коррупции задержали генерала армии Дмитрия Булгакова. Он был допрошен перед задержанием в качестве свидетеля по делу о мошенничестве при поставке оборудования в Военную академию имени Кирова в Санкт-Петербурге.

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#пост
#всу
#шойгу
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Из Курской области за сутки вывезли 400 мирных жителей
МЧС: 400 мирных жителей вывезли из Курской области за сутки
16 августа 2024, 17:07

Фото: Фотобанк Московской области

Сотрудники МЧС продолжают помогать мирному населению районов, которые пострадали от обстрелов ВСУ в Курской области. За минувшие сутки в безопасные районы убыли свыше 400 человек, сообщили в министерстве 16 августа.
Особое внимание спасатели уделяют маломобильным гражданам, пожилым людям и семьям с детьми. Всего в 19 регионах развернули 153 пункта временного размещения. Там сейчас находятся более 10 000 человек, включая три тысячи детей. Кроме того, принять людей готовы еще 480 пунктов, которые способны вместить более 38 тысяч человек.
– «13 колон за сутки доставили в Курскую область около 360 тонн гуманитарного груза. Всего с начала эвакуации в пострадавшие районы провезли 1 700 тонн гуманитарной помощи, – сообщает МЧС России.

Сотрудники МЧС продолжают оказывать всестороннюю помощь жителям, эвакуируя их в безопасные районы и обеспечивая необходимым. Взрывотехники ведомства обезвреживают оставленные боевиками боеприпасы.

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Защиту от беспилотников усилят в Петербурге и Ленобласти
В Петербурге и Ленобласти создают радиолокационное кольцо от БПЛА
16 августа 2024, 16:44

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об усилении защиты города. В Ленобласти «сформируют кольцо», чтобы предотвратить воздушную угрозу от беспилотников, пояснил губернатор 16 августа.
«Мы должны обеспечить максимальную защиту для наших граждан и солдат», – отметил Александр Беглов.

Воздушную охрану в Петербурге и Ленобласти также усилят в акватории Финского залива. Под особым контролем – защита от вражеских БПЛА.
«Мы создаем кольцо радиолокационных станций для обнаружения воздушных угроз. Наращиваем группировку средств для уничтожения беспилотников и других угроз», – уточнил губернатор.

Ранее ВСУ уже предпринимали попытки атаковать дронами северную столицу. В марте пытались нанести удар по нефтебазе, но дрон попал в жилой дом на Пискарёвском проспекте.

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Президент Польши разрешил силовикам отстреливать людей безнаказанно
Президент Польши подписал закон, разрешающий отстреливать мигрантов на границе
16 августа 2024, 16:18

Фото: сайт ЕС

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который разрешает силовикам в мирное время открывать огонь по людям на границе. Об этом 15 августа 2024 года сообщила глава президентской канцелярии Малгожата Папроцка.
«Я рад возможности подписать закон, который позволит нам лучше и эффективнее защищать границу и другие объекты, а также повысит безопасность польских солдат», – процитировала президента глава канцелярии.

Также по новому закону в Польше вводят понятие «военной операции», которую можно проводить внутри страны без объявления войны.

В документе есть поправки в Уголовный кодекс, которые освобождают от ответственности солдат и пограничников в случае применения ими огнестрельного оружия. То есть польские власти разрешили силовикам стрелять в людей безнаказанно.

Ранее по поводу создания в Польше «зоны смерти» высказался Евросоюз. Речь шла о применении оружия против мигрантов в буферной зоне на границе с Белоруссией. В Европе считают, что закон нарушает международные права человека.

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