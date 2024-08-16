Частная яхта сгорела в морском порту Сочи – видео

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Частная яхта «Эврика» сгорела дотла в морском порту Сочи. По данным краевого МЧС, сообщение о пожаре на пришвартованном судне поступило в 16 августа в 15.42. С огнем боролись пять пожарных, но спасти почти ничего не удалось.
Огонь распространился на площади в 10 квадратных метров. К счастью, пожар обошелся без пострадавших, при этом очевидцы успели заснять горящую яхту на видео. По сообщению региональных СМИ, 10-метровая яхта «Эврика» черного цвета принадлежала частному лицу. По фату пожара в порту уже начала проверку транспортная прокуратура Сочи.
По предварительной оценке, огонь вспыхнул из-за нарушения требований техники безопасности, когда на судне меняли бензонасос. Точную причину возгорания и сумму ущерба сейчас устанавливают эксперт.
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Лия Мурадьян