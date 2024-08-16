Названа причина массового отключения электричества в Приморье

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Причиной массового отключения электричества в Приморском крае стало замыкание на Лучегорской ГРЭС. Об этом пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на властей региона.
Отмечается, что после замыкания сработала система защиты, которая отключила несколько 500кВ линий.
В результате власти региона заявили, что полное отключение света является случайностью.
В настоящее время свет в дома Приморского края постепенно возвращается. Специалисты планируют завершить все работы до конца этого дня.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Приморье произошло массовое отключение электричества. Жители многих населённых пунктов остались без света. Также, по сообщениям РЖД, произошла приостановка движения поездов на нескольких участках железных дорог из-за аварийного отключения подстанций, питающих всю железнодорожную инфраструктуру.
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В результате власти региона заявили, что полное отключение света является случайностью.
В настоящее время свет в дома Приморского края постепенно возвращается. Специалисты планируют завершить все работы до конца этого дня.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Приморье произошло массовое отключение электричества. Жители многих населённых пунктов остались без света. Также, по сообщениям РЖД, произошла приостановка движения поездов на нескольких участках железных дорог из-за аварийного отключения подстанций, питающих всю железнодорожную инфраструктуру.
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Анастасия Чинкова