ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе под Курском

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Украинские военные разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает Mash.
ВСУ нанесли очередной удар американскими ракетами Himars по мосту около 17.00. После удара у моста обрушился целый пролет. Теперь часть Глушковского района отрезана — это Тёткино, Попово-Лежачи, Волфино и ещё порядка 27 населённых пунктов. Эвакуировать мирное население сейчас можно только по воде. Уничтожение моста также осложнит логистику российских войск к югу от реки.
По словам местных жителей, ВСУ также наносят удары по мосту в селе Званное Глушковского района.
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По словам местных жителей, ВСУ также наносят удары по мосту в селе Званное Глушковского района.
«Если (когда) противник сможет уничтожить все хорошие переправы, то отрежет от нормального снабжения всю группировку ВС РФ, обороняющуюся в Глушковком районе от приграничья до реки Сейм», — пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».Читайте также:
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Элина Позднякова