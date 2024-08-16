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ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе под Курском

16 августа 2024, 17:44
Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Украинские военные разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает Mash.
ВСУ нанесли очередной удар американскими ракетами Himars по мосту около 17.00. После удара у моста обрушился целый пролет. Теперь часть Глушковского района отрезана — это Тёткино, Попово-Лежачи, Волфино и ещё порядка 27 населённых пунктов. Эвакуировать мирное население сейчас можно только по воде. Уничтожение моста также осложнит логистику российских войск к югу от реки.

По словам местных жителей, ВСУ также наносят удары по мосту в селе Званное Глушковского района.



«Если (когда) противник сможет уничтожить все хорошие переправы, то отрежет от нормального снабжения всю группировку ВС РФ, обороняющуюся в Глушковком районе от приграничья до реки Сейм», — пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».
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Главком ВСУ Сырский мог погибнуть при ударе ВС РФ по командному пункту под Полтавой
ВС РФ уничтожили командный пункт, где мог находиться главком ВСУ Сырский
16 августа 2024, 18:32

Российские военные нанесли ракетный удар по пункту дислокации противника в районе населенного пункта Кумы в Полтавской области, где в этот момент мог находиться главком ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».
«Взрывы в Полтавской области, ряд источников сообщают, что поражен командный пункт ВСУ, где мог быть Сырский», — говорится в сообщении.

Другие российские военные ресурсы предполагают, что Сырский мог быть ликвидирован. В настоящее время ожидается подтверждение или опровержение данной информации.

8 августа Сырский опубликовал в своем Telegram-канале фото и сообщил, что проводит работу в исходном районе. Предполагалось, что он находился недалеко от российского приграничья.

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Бойца РФ, сжегшего украинский БТР под носом у ВСУ, представят к награде
16 августа 2024, 16:56

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Российского бойца, который сжёг украинскую БМП под носом у ВСУ в Курской области, представят к госнаграде. Об этом сообщает Shot.
Бесстрашный боец оказался солдатом срочной службы с позывным «Армян».

По данным издания, оператор дрона заметил вражескую БМП-1 11 августа. В тот момент украинские боевики покинули машину и прятались в лесу. Тогда срочник самостоятельно вызвался доехать до боевой машины на ВАЗе, чтобы сжечь ее.

Ранее поступок отметил и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Русский солдат может и такое! Наш боец сжег украинскую БМП прямо под носом у врага! Очень надеюсь лично встретиться с каждым героем, когда противник будет выбит с Курской земли!» — написал он в своем Telegram-канале.

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ВС РФ уничтожили мобильную группу ВСУ у Каучука под Курском
16 августа 2024, 16:37

Фото: iStock/aapsky

Российские бойцы ликвидировали мобильную группу украинских боевиков, которые пытались проникнуть вглубь российской территории. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории, в районах 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее Каучука», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, российские военные не дали противнику прорваться в направлении Русского Поречного. Там была отражена атака 82-й ОДШБ ВСУ, которая за время атаки на Курскую область понесла огромные потери.

За минувшие сутки в Курской области уничтожено до 220 боевиков. На сегодняшний день операция по ликвидации подразделений ВСУ в российском приграничье продолжается.

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#военные
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Российский боец на ВАЗе сжег украинскую БМП-1 канистрой с бензином под носом у ВСУ
В Курской области российский боец сжег заглохшую БМП-1 канистрой с бензином
16 августа 2024, 15:53

Фото: istock//fortton

В Курской области российский боец на ВАЗе сжег заглохшую украинскую БМП-1 канистрой с бензином. Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
«Русский солдат может и такое! Наш боец сжег украинскую БМП прямо под носом у врага!», — написал он под видео.

Отмечается, что российский военный заметил заглохшую боевую машину в одном из приграничных районов Курской области. Пока боевики прятались по кустам, солдат подъехал к ней и сжег её канистрой с бензином.

Ранее российские бойцы в Курской области взяли в плен очередную группу украинских боевиков, среди которых оказалась молодая украинка. Она рассказала, что вступила в ряды Вооруженных сил Украины добровольно.

До этого боец ВС РФ отбил атаку украинского FPV-дрона прикладом автомата. Накануне военкор Александр Коц рассказал о схожем случае: российский военный сбил подлетевший к нему дрон головой, после этого раздался врыв, а военный оперативно ретировался.

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В Дзержинском собрали первые 600 кг гуманитарной помощи для курян
16 августа 2024, 15:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Дзержинский уже собрали и передали жителям Курской области первые 600 кг гуманитарной помощи.
Об этом во время рабочей встречи сообщил глава муниципалитета Андроник Пак губернатору Андрею Воробьёву. Пак возглавил городской округ около полугода назад.
«Это очень важная работа. Подмосковье принимает детей из Курской области и сопровождающих их лиц, это преимущественно мамы. Они размещены в разных городских округах. Мы их сопровождаем, уделяем большое внимание. Важно, что и Дзержинский не остался в стороне, тоже вносит свою лепту», – отметил губернатор.
Ранее в пресс-службе региональной Прокуратуры информировали, что из подвергшейся атаке ВСУ Курской области в Подмосковье уже эвакуировали свыше 1,1 тыс. жителей. В числе – 659 детей.

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Руководители киевских ТЦК разбогатели на продаже справок уклонистам
Руководители киевских ТЦК продали уклонистам документы на 1,2 млн. долларов
16 августа 2024, 15:05

В Киеве руководители центров комплектования продали уклонистам липовые документы на сумму 1,2 миллиона долларов. Некоторые брали за услугу по $37 000 с человека, желающего легально избежать службу в украинской армии.
В преступной схеме с поддельными справками были задействованы несколько человек, включая сотрудников ТЦК, сообщает СБУ 15 августа. Это далеко не первая история со взятками от уклонистов на территории Украины. Также нередко военные ВСУ дезертируют за границу – в Молдавию и Румынию.

Ранее сообщалось, как 48 украинских уклонистов пытались выехать из страны в кузове грузовика, который ехал в Приднестровье.

Отметим, что с февраля 2022 года на Украине неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Военнообязанные украинского режима пытаются избежать призыва, покидая страну нелегально или по фальшивым документам.

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Добровольно вступившая в ВСУ украинка попала в плен ВС РФ в Курской области
16 августа 2024, 14:50

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Российские бойцы в Курской области взяли в плен очередную группу украинских боевиков, среди которых оказалась молодая украинка, вступившая в ВСУ добровольно. Об этом сообщает издание «Украина.ру» и публикует соответствующие кадры.
На видео у пленных спросили, как они попали в ВСУ. Один боевик рассказал, что его насильно засунули в автобус и отправили служить. Двое из задержанных сообщили, что приехали из Одессы. Также на видео присутствует молодая девушка. На вопрос о том, как она оказалась в Курской области, она на украинском языке ответила, что пришла в ВСУ добровольно.

Накануне стало известно, что представители России и Украины начали переговоры по обмену военными, взятыми в плен в Курской области во время атаки ВСУ на регион. При этом в ГУР Минобороны Украины подтвердили, что подобная работа действительно проводится. В настоящее время неизвестно, сколько российских военных находится в плену у ВСУ.

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ПВО отразила удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту
Ночью силы ПВО отразили атаку 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту
16 августа 2024, 14:46

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Украинские войска минувшей ночью попытались атаковать Крымский мост ракетами ATACMS производства США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что средствами ПВО был отражён массированный удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту. В результате работы российской боевой техники удалось уничтожить все летящие в сторону полуострова ракеты.

Ночью сообщалось, что с 03:15 мск движение по мосту было перекрыто на четыре часа. За это время на подъездах собралось порядка двух тысяч автомобилей.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что ночью, утром и днём 16 августа российские военные уничтожили в общей сложности десять морских дронов ВСУ, двигавшихся в сторону Крыма.

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#атака
#ракетная опасность
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В Коломну прибыли более 100 детей и взрослых из Белгородской области
16 августа 2024, 14:39

Фото: пресс-службе ГУ МЧС РФ по МО

В Подмосковье из Белгородской области в пятницу прибыли более 100 детей и сопровождающие их взрослые. Их временного разместят в Коломне, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
«Сотрудники МЧС России вместе с коллегами из других ведомств встретили более 100 детей в сопровождении взрослых из Белгородской области на Восточном вокзале Москвы. Далее они организовали пересадку прибывших на автобусы и сопроводили в пункт временного размещения в городском округе Коломна», – уточнили в пресс-службе.
В МЧС добавили, что для детей подготовлена культурная программа. Сотрудники расскажут им о правилах пожарной безопасности, проведут экскурсии по подмосковным пожарно-спасательным частям, продемонстрируют работу спецтехники и оборудования.

Ранее в пресс-службе региональной Прокуратуры информировали, что из подвергшейся атаке ВСУ Курской области в Подмосковье уже эвакуировали свыше 1,1 тыс. жителей. В числе – 659 детей.

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