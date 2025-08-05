Трамп забрался на крышу Белого дома в поисках места для ядерных ракет

05 августа 2025, 21:57

Трамп забрался на крышу Белого дома и пошутил о поиске места для ракет

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп 5 августа поднялся на крышу Белого дома, где провёл около 20 минут в сопровождении охраны и помощников. Об этом пишет ТАСС.