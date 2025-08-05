Трамп забрался на крышу Белого дома в поисках места для ядерных ракет
Президент США Дональд Трамп 5 августа поднялся на крышу Белого дома, где провёл около 20 минут в сопровождении охраны и помощников. Об этом пишет ТАСС.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как Трамп указывает пальцем в сторону и обращается к журналистам, находящимся внизу, произнося слова: «Ядерные ракеты».
Однако выяснилось, что это была лишь шутка. В пресс-службе главы администрации США уточнили, что президент осматривал с крыши предполагаемое место для строительства нового бального (банкетного) зала Белого дома.
О планах сооружения этого объекта стоимостью около $200 млн было официально объявлено на прошлой неделе. На днях были завершены строительные работы в Розовом саду Белого дома. Там вымостили плиткой площадку между цветочными клумбами.
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